أبرز تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

يبحث عشاق الهواتف، عن تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي، من طراز جالاكسي زد فولد 4، الذي ذاع صيته وينتظره الكثيرون على أحر من الجمر ذي المواصفات الحديثة والمتطورة التي تلبي طموح مستخدمي الهواتف الذكية، والتي ينتظرها المستخدمون لتحديث هواتفهم واقتنائها لأغراض العمل والدراسة وآخرون حب امتلاك كل ماهو جديد في العالم الهواتف الذكية، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر مواصفات هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي من طراز جالاكسي زد فولد.

مواصفات هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي من طراز جالاكسي زد فولد

أطلقت “سامسونغ” أطلقت أول هاتف قابل للطي “غالاكسي فولد” عام 2019، علما أن سوق هواتف هذه الفئة من الأجهزة حقق نموا بنسبة 260 بالمئة العام الماضي مقارنة بسنة 2020.

وسيدعم هاتف “غالاكسي زد فولد 4” كاميرا حديثة بقدرات متطورة، إلى جانب استخدام مفصل طي نحيف للغاية.

ووفقما ذكر موقع CNET المتخصص بالأخبار التقنية، فإن هاتف “سامسونغ” سيدمج كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، مع كاميرتين بدقة 12 و10 ميغابكسل على التوالي، وبتقريب بصري “3 إس”.

كذلك سيزود الهاتف بشاشتين قياس 7.6 و6.2 بوصات، وببطارية 4400 ميلي أمبير تشحن سريعا بقوة 25 واط، ومعالج سريع من نوع “كوالكوم سنابدراغون 8 بلس”.

موعد عرض هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي من طراز جالاكسي زد فولد

وأشارت التسريبات إلى أن موعد عرض الهاتف الجديد سيكون الخريف المقبل، وأنه قد يطلق إلى جانب هاتف آخر قابل للطي أيضا.

وأشارت التسريبات إلى أن الشركة الكورية الجنوبية تعمل في الوقت نفسه على تطوير هاتف ذكي جديد قابلاً للطي، حيث أنه سيكون مزوداً بشاشة مرنة يبلغ مقاسها 7.6 بوصة.

وسيمتاز هذا الهاتف القابل للطي بأدائه القوي، حيث سيكون مدعوماً بمعالج من نوع +Qualcomm Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي سعتها 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية سعتها 256 غيغابايت، إلى جانب أنه سيضم بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4400 ميللي أمبير، والتي ستعمل مع ميزتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

وفيما يتعلق بقدرات الهاتف في التصوير، فإنه سيأتي بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 12+ 12+ 12 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل.

وكانت شركة سامسونغ قد احتفلت مؤخراً بنجاح سلسلة هواتفها الجديدة Galaxy S22، وسلسلة أجهزتها اللوحية الجديدة Galaxy Tab S8، في تحطيم الأرقام القياسية في الطلبات المسبقة.

ووفقاً لما أعلنته الشركة الكورية الجنوبية وقتها، فإن سلسلة هواتف Galaxy S22 قد شهدت طلبات مسبقة خلال الأول من عرضها، أكثر من أي هاتف ذكي آخر من الشركة الكورية الجنوبية حتى الآن.

وقالت شركة سامسونغ إن الطلبات المسبقة لسلسلة هواتف Galaxy S22 قد بلغت أكثر من ضعف تلك الموجودة في سلسلة هواتف النسخة السابقة Galaxy S21، مشيرة إلى أن هاتف Galaxy S22 Ultra قد حقق أكثر من 60% من المبيعات حتى الآن.

وإلى جانب النجاح الكبير الذي حققته سلسلة الهواتف الذكية Galaxy S22 في الطلبات المسبقة، فقد استطاعت سلسلة الأجهزة اللوحية الجديدة من الشركة الكورية الجنوبية Galaxy Tab S8 أن تحقق بدورها أرقاماً قياسية في مبيعات الطلبات المسبقة، أكثر من أي جهاز لوحي آخر أصدرته سامسونغ.

وأوضحت شركة سامسونغ أن الطلبات المسبقة على سلسلة Galaxy Tab S8 قد بلغت أكثر من الضعف تقريباً من تلك التي حققتها السلسلة السابقة Galaxy Tab S7.