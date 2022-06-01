موعد عيد الأضحى 2022 في إيطاليا فلكياً، نحو شهر ونصف تبقى على موعد حلول عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة التي ينتظرها جموع المسلمين في جميع أنحاء العالم، وليس فقط على مستوى الدول العربية والإسلامية، فهي من أعظم المناسبات التي يحتفل بها السلمون، ويتهيؤون لاستقبالها بطقوس خاصة، أبرزها صناعة الكعك والمعمول والحلويات الخاصة بالعيد، وكذلك إقدام البعض على الأضحية وسط أجواء عائلية رائعة، وتوزيع اللحوم على الأقارب والأحباب والفقراء، والجيران، لتكتمل الفرحة على الجميع.

تاريخ عيد الأضحى في إيطاليا 2022 فلكيا

وتبحث الجاليات الفلسطينية عن موعد عيد الأضحى 2022 في إيطاليا فلكياً، لاسيما أن تاريخ العيد وفق التقويم الهجري معروف، ويحل في العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، إلا أن تاريخ العيد ميلادياً يختلف من عام إلى آخر، لكنه ثابت في الشهر الهجري، ولا خلاف على موعده، ويحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر تاريخ عيد الأضحى في إيطاليا 2022 فلكياً، حتى يتهيأ المسلمون هناك لاستقباله وفق ما يرروه مناسب لهم من طقوس واحتفالات تخص هذه المناسبة العظيمة.

متى عيد الأضحى 2022 في إيطاليا

وعلى الرغم من معرفة موعد عيد الأضحى هجريا، إلا أن البحث يزداد حول تساؤل متى عيد الأضحى 2022 في إيطاليا، لاسيما أن المسلمين في هذا البلد الأوروبي ينتظرون حلول عيد الأضحى 2022 على أحر من الجمر، فهم يحتفلون به بطقوس خاصة فيهم، ويتبادلون الزيارات فيما بينهم، ويهيؤون أنفسهم صناعة الحلوى وتوزيعها على الأقارب والأحبة، أو وضعها أمام موائد المهنئين.

كم يوم باقي على عيد الأضحى 2022 في إيطاليا

ويعد عيد الأضحى المبارك أهم الشعائر والمناسبات الإسلامية التي ينتظرها جميع أبناء الجاليات المسلمة المتوزعة والمنتشرة في كل مكان، وخاصة في الدول الأوروبية، فهي تحتفل بهذه المناسبات التي تخص المسلمين، كما إنهم يحيون طقوسا جميلة تعبيرا عن فرحتهم وسعادتهم بقدوم عيد الأضحى المبارك، لهذا فهم دائما ما يتساءلون كم يوم باقي على عيد الأضحى 2022 في إيطاليا.

ما موعد عيد الأضحى 2022 في إيطاليا

هذا ومن المتعارف عليه، أن يحتفل المسلمون في عيد الأضحى في الإسلام في العاشر من ذي الحجة بعد انتهاء يوم عرفة، إذ يقف فيه الحجاج المسلمون لأداء أهم مناسك لفريضة الحج وينتهي يوم 13 ذي الحجة، أي إنه يبقى مدة أربعة أيام متتالية، ولا يمكن للمسلم أن يصوم في أي يوم منهم، ووفق المرصد الفلكي، فإن أول يوم عيد الأضحى في إيطاليا سيكون في تاريخ 09/07/2022.