حقيقة وسبب وفاة منشد الخليج عبد الله المهداوي، المنشد السعودي المعروف في الخليج والعالم الإسلامي، التي يعرف بأناشيده الجميلة ويحظى باهتمام واستماع في كافة أنحاء العالم، وقد ذاع صيته من المملكة العربية السعودية أولاً لينطلق لكل العالم، ليصدم اليوم بخبر يتعلق بحياته، لذا يحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر حقيقة وسبب وفاة منشد الخليج عبد الله المهداوي.

سبب وفاة منشد الخليج عبد الله المهداوي

وعن حقيقة وسبب وفاة منشد الخليج عبد الله المهداوي، أعلن شقيق المهداوي، عن وفاته في المستشفى بعدما نقل إليها فجأة نتيجة تعرضه لأزمة صحية.

وقال شقيق عبدالله المهداوي في تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي وفاة أخي شقيقي عبدالله المهداوي الذي وافته المنية إثر أزمة صحية لله ما أعطى، ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وسيتم نشر موعد الصلاة عليه ودفنه لاحقا إن شاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يعتبر من أشهر المنشدين في العالم العربي، وقد نال شهرة كبيرة في مختلف أنحاء العالم، لأنه كان يمتلك موهبة رائعة وصوت مميز، وموهبة إنشادية مميزة، ونال اعجاب المواطنين بشكل كبير، وكان له دور في تحفيظ القرآن الكريم في السعودية.

وفاة منشد الخليج عبد الله المهداوي

ولم تكشف العائلة سبب وفاة عبدالله المهداوي الا ان مصادر مقربة منه أكدت ان سبب مرضه هو تعرضه لوعكة صحية، ومكث في المستشفى لفترة حتى توفي.

ويرجع سبب الوفاة كما ذكرنا إلى أزمة صحية ألمت به في الفترة الأخيرة، وتساءل محبيه عن سبب الوفاة، وقال أخيه ذلك عبر صفحته على تويتر، وقال بأنه سوف يوضح موعد الدفنة والجنازة في وقت لاحق.

المنشد عبد الله المهداوي، هو من أنشد هطالة كالغيث، رثاء لأحد المتوفين، وقد قال ذلك أحد المتابعين على منصات التواصل الإجتماعي، ونتابع معكم الأخبار التي يرتفع عليها معدل البحث بشكل متواصل، رحم الله المنشد وكافة موتى المسلمين.

العديد من تغريدات النعي، تخص المتوفي المنشد عبدالله المهداوي، ونتابع الأخبار التي تخص القارئ، ولعل تلك الأعمال تكون شفيعة له يوم القيامة، وتلك الدعوات تكن في صفه يوم القيامة، وندعو الله أن يرحمه رحمه واسعة، حيث انهالت التعليقات بالدعاء له بمجرد علمهم بالخبر.