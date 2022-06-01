بالرابط : الإعلان عن اسماء المقبولين لمقابلات الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم برام الله اليوم الاربعاء 1/6/2022 ، عن موعد مقابلات الوظائف التعليمية والمساندة 2022.

رابط الوظائف التعليمية في غزة

وقالت التربية التعليمة ان المقابلات للوظائف التعليمية والمساندة ستبدأ صباح يوم الاثنين الموافق 06-06-2022 .

ونشرت الوزارة رابطاً يتم على اساسه أدخل رقم الهوية وملاحظات مهمة خاصة بمقابلات الوظائف التعليمية والمساندة.

وبينت الوزارة ان من يتغيب عن المقابلة لعذر مقبول يتقدم بطلب خطي لمديرية التربية التي تقدم اليها يبين الأسباب التي حالت دون حضوره المقابلة في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 20-06-2022، وسيتم تحديد موعد مقابلة المقبولة أعذارهم لاحقا.

وأوضح انه سيتم تحديد موعد وترتيب المقابلات للتعليم المهني لاحقاً.

مشيراً الى انه من يُدعى للمقابلة كلّ من اجتاز اختبار كشف القدرات بعلامة 60% فأعلى.

مدة المقابلة من 25-30 دقيقة

يختار المرشّح مفهوماً محدَّداً في مجال تخصّصه وَفق المرحلة التعليمية المتقدِّم لها، ويقدّم موقفاً تعليمياً أمام لجنة المقابلات بالطريقة التي يراها مناسبة، مستخدماً فيه الوسائل التعليمية المناسبة.