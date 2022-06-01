سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 1/6/2022عيار 21 وعيار 24 ، يواصل اسعار الذهب ارتفاعا خلال اليوم بالتزامن مع ثبات صعود الاونصة العالمية في سوق التداولات ، انخفض سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين إلى 37.4 دينارا، والشراء إلى 35.9 دينار ، وانخفض أيضا سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 قيراط إلى 44 دينار، والشراء إلى 41.3 دينارا، أما سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط فانخفض إلى 33.4 و30.4 دينار على التوالي سعر الذهب اليوم الاربعاء 1/6/2022 عيار 21 وعيار 24

سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 1/6/2022عيار 21 وعيار 24

العيار سعر البيع لك سعر الشراء منك

حيث وصل عيار 24- 44 دينار 41,3ينار ، في حين بلغ سعر الذهب عيار 213810 دينار36.50 دينار

عيار 18 34.00 دينار 31.00 دينار

سعر الليرة الرشادي و الانجليزي بالاردن اليوم

من خلال الجدول في الاسفل iتجدون احدث سعر على سعر الليرة الذهب الرشادي و الليرة الانجليزي بالدينار الاردني اليوم الاربعاء 1/6/2022 ، مع امكانية تغيير الاسعار مع الوقت صعوداً وهبوطاً.

سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء1/6/2022عيار 21 وعيار 24

الاسم سعر البيع لك سعر الشراء منك

الليرة الرشادية 267 دينار 257 دينار

الليرة الانجليزية 305 دينار 295 دينار

للمهتمين بمتابعة توقعات خبراء الذهب عالمياً و بشكل يومي لمعرفة الاتجاهات لذهب أول بأول سواء كان صعود او هبوط او استقرار، يمكنكم ذلك بالتعرف على توقعات الذهب يوميا بالنقر هنا، حيث يومياً يتم ادراج موضوع بالقسم صباحا لتوقعات من الخبراء.

سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 1/6/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.37 دينار $59.76

سعر الذهب عيار 22 38.84 دينار $54.78

اسعر الذهب عيار 21 37.08 دينار $52.29

اسعار الذهب عيار 18 31.78 دينار $44.82

سعر الذهب عيار 14 24.72 دينار $34.86

سعر الذهب عيار 12 21.19 دينار $29.88

اسعار أوقية الذهب 1,318 دينار $1,859

سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 1/6/2022

اسعار جنيه الذهب 296.62 دينار $418.34

اسعار كيلو الذهب 42,373 دينار $59,762

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

24 مايو 42.57 37.25 31.93 24.84 21.29

23 مايو 42.29 37.01 31.72 24.67 21.15

22 مايو 42.12 36.86 31.59 24.57 21.06

21 مايو 42.13 36.86 31.59 24.57 21.06

20 مايو 42.08 36.82 31.56 24.55 21.04

19 مايو 42.02 36.76 31.51 24.51 21.01

18 مايو 41.44 36.26 31.08 24.17 20.72

17 مايو 41.43 36.25 31.07 24.17 20.71

16 مايو 41.67 36.46 31.25 24.31 20.84

15 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا