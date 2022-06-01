خاص نائب مدير عام الامتحانات يكشف عن التغيير الجديد في شكل امتحانات التوجيهي

- طلبة قطاع غزة من كافة الأفرع 38.285 ألف طالبٍ وطالبة

- طبيعة أسئلة الامتحانات مُناسبة لما قبل وما بعد كورونا

- نموذج الامتحان سيكون بشكل جديد العام الحالي

- السؤال الأول اختيار من متعدد سيكون من 15 فقرة بواقع علامتين أي 30% من الدرجات

- تم نشر نماذج استرشادية لطلبة الثانوية

بدأ العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي 2022، المقررة في الرابع عشر من يونيو/حزيران الحالي، والذي يأتي بعد عامين صعبين بسبب فيروس كورونا والحرب على غزة مايو 2021، وعلى وقع أزمة إضراب المعلمين في المحافظات الشمالية، والذي أدى لتأجيل موعد الامتحانات لأسبوع عن موعده السابق.

في قطاع غزة، كان العام الدراسي هادئاً وطويلاً، حيث انتقلت الوزارة تدريجياً من أزمة الفاقد التعليمي بسبب فيروس كورونا، إلى الوضع الطبيعي، وفق ما أكده أ. جمال يوسف نائب مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي، خلال حديثه لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".





أعداد الطلبة واللجان

وأوضح يوسف، أن إجمالي عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظات فلسطين 87 ألف طالب وطالبة، موزعين على 38.285 ألف طالب من قطاع غزة، منهم 26 ألف من الفرع الأدبي و10 آلاف أو 9 آلاف و900 طالب من الفرع العلمي والباقية من باقي الفروع.

أما عدد القاعات والمراقبين والمصححين، فبين يوسف أن عدد قاعات الامتحان يبلغ 232 قاعة، فيما يبلغ عدد المعلمين المراقبين 5700 مراقب، و2700 مصحح.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن تأجيل موعد عقد امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الوطن، للدورتين الأولى والثانية للعام 2022، حيث كان من المقرر عقد الاختبارات يوم الثلاثاء 7 حزيران/ يونيو2022، ليصبح موعدها الثلاثاء 14 يونيو 2022، بهدف تمكين طلبة المحافظات الشمالية من تعويض الفاقد التعليمي.

طبيعة الأسئلة والامتحانات

وبشأن العام الدراسي الحالي، أكد أ. يوسف، أن وزارة التربية والتعليم انتقلت تدريجياً إلى مابعد فيروس كرونا، فكانت طبيعة الأسئلة مناسبة لما قبل وما بعد كورونا، حيث أن الأسئلة اختيارية، كما أصدرت الوزارة قرارات لتخفيف المنهاج، بما يراعي الفاقد التعليمي الذي تعرض له الطلبة خلال العامين الماضيين.

أما طبيعة الأسئلة، فطمأن يوسف طلبة الثانوية العامة، أن الامتحانات مرجعيتها الكتاب الوزاري، ووفقاً لجدول المواصفات، وقد أعدَت الوزارة نماذج استرشادية، لممارسة الامتحانات بشكل عملي، على غرار النماذج السابقة، بحيث يكتسب الطلبة مهارة الحل في الامتحانات.

وبشأن النماذج الاسترشادية التي أصدرتها الوزارة، بين يوسف أن هذه النماذج تطرحها الوزارة للعام الثاني على التوالي، بحيث تكون متوافقة مع طبيعة الأسئلة التي يتضمنها الامتحان، فمثلاً تضم في الجزء الأخير من الامتحان أربعة أسئلة يتم اختيار سؤالين منها فقط، فهو مشابه لنموذج الامتحان النهائي للثانوية العامة.

نموذج جديد للامتحان

وكشف نائب مدير الامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي، أن الامتحانات وضعت وفقاً لجدول المواصفات وتراعي الفروق الفردية، لكنها ستكون بشكل جديد العام الحالي.

وبين، أن السؤال الأول الاختيار من متعدد سيتكون من 15 فقرة كل واحدة منها بعلامتين أي 30 علامة، وهو مختلف عن العام الماضي الذي كان يتكون من 10 فقرات، أما السؤال الثاني والثالث فهما اجباريان، أما القسم الأخير فسيتكون من أربعة أسئلة على الطالب أن يجيب عن سؤالين فقط.

ولفت يوسف، أن هذه الأسئلة تنطبق على كافة المباحث الدراسية ما عدا اللغة العربية والانجليزية، أما العربية فتتكون الورقة الأولى من 20 اختيار من متعدد بواقع علامة لكل فقرة، أما اللغة الإنجليزية فامتحانها له طبيعة مختلفة.

وفيما يتعلق بالعام الدراسي، أوضح يوسف أن العام بدأ بشكل مبكر، ونشرت الوزارة النماذج الاسترشادية، وتدريجياً انتقلت الوزارة للوضع الطبيعي، وقدمت للطلبة المادة المطلوبة، فكان الاستعداد مبكراً، مع توجيهات بضرورة تهيئة القاعات الدراسية.

وبشأن ماتعرضت له المحافظات الشمالية من مشكلة في إضرابات المعلمين، أكد يوسف أن امتحان الثانوية العامة موحد لكل فلسطين، ومايجري من تغيرات تتعامل معه الوزارة بشكل موحد وفق مصلحة الطالب، لافتاً إلى أن الوزارة لديها خطط طوارئ لأي ظرف.

تطوير الثانوية العامة

بشأن تطوير الثانوية العامة، أكد أ. يوسف، أن وزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني، عرض دراسة لتطوير الثانوية العامة ويجري المناقشة مع الوزارة وكيانات التربية والتعليم وأولياء الأمور والمختصين، لتطوير ودراسة وعصف فكري وذهني لدراسة ما يمكن تطويره في امتحان الثانوية العامة بما يخدم الطلاب، وهو أمر يحتاج لورشات عمل وعصف ذهني .

الفيزياء والرياضيات

أما فيما يخص صعوبة بعض المواد الدراسية، التي يشتكي منها الطلاب كل عام، كالرياضيات والفيزياء، أكد يوسف أن هاتين المادتين تحديداً ليستا سهلة وفيهما الجانب التطبيقي، والفهم والتطبيق، حيث يجب على الطالب أن يطبق ما يدرس، لذا فهي مادة تحكم على طبيعة الامتحان فيها، لذلك فالطالب يكون متهيئاً لها، وقد تأسس ليكون طالب علمي ولديه مهارات في التعليم.