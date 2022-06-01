بالفيديو طريقة عمل الكيك الاسفنجي.. خطوات عمل الكيكة الاسفنجي في المنزل، الحلويات لا غنى عنها على موائد الفلسطينيين بشكل عام، لاسيما أهالي قطاع غزة، فمعظم العائلات في قطاع غزة تفضل عمل وصناعة الحلويات في المنزل على شرائها من المحال أو المتاجر، لأن ربات البيوت يثقن في صناعة الحلويات في المنزل أكثر من المصانع، وهن يحضرن الخلطة التي يردن لصناعة ما يردن بالطعم والشكل الذي يردن، أما في المصانع فأنت تكون مجبر في اختيار شكل وطعم ما، دون وجود خيارات كثيرة.

خطوات وطريقة عمل الكيك الاسفنجي

وتعتبر الكيكة الاسفنجية من أشهى أنواع الكيكة، إذ يعشقها الكثيرون في فلسطين، بل في الوطن العربي والعالم الخارجي، لهذا تبحث ربات البيوت خاصة، عن بالفيديو طريقة عمل الكيك الاسفنجي.. خطوات عمل الكيكة الاسفنجي في المنزل، لاسيما مع بدء الإجازات الصيفية، والتفرغ من متابعة وتدريس ابنائهن، ونحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نرفق لكم خطوات وطريقة عمل الكيك الاسفنجي خطوة بخطوة بالفيديو، وما على ربات البيوت الا اتباع تلك الطريقة والخطوات، لتنتج كيكة بشكل وطعم رائعين.

خطوات عمل الكيكة الاسفنجي في المنزل خطوة بخطوة

وتعتبر طريقة عمل الكيك الاسفنجية من أكثر الوصفات المعروفة بين الفلسطينيين بشكل عام، وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص، كما إنها تعد من أكثر أشكال الحلويات بساطة وسهولة وسرعة في صنعها من بين جميع أنواع الكيكات أو الحلويات، لهذا سنرق لكم خطوات عمل الكيكة الاسفنجي في المنزل خطوة بخطوة.

طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

المقادير:

2 كوب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب وربع من الحليب.

كوب إلا ربع من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 بيضات.

طريقة تحضير الكيك الاسفنجي

نشعل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

نحضر وعاء ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح وتقلب جميع المكونات جيدا.

في وعاء آخر يتم خفق البيض مع السكر والفانيليا جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع الزبدة ونستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات.

نضيف خليط الدقيق بالتدريج والحليب بالتبادل مع الخفق حتى نحصل على عجينة الكيك.

نحضر صينية مدهونة بالزبدة ونرشها بالدقيق.

يصب في الصينية خليط الكيك ونضعها في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا حتى نضج الكيك وبالهناء والشفاء.