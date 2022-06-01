إعلان مهم بخصوص المفقودات على معبر الكرامة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:33 ص
01 يونيو 2022
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أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود اليوم الأربعاء 01/06/2022 عن استلام دفعة جديدة من الحقائب والأمتعة المفقودة في معبر الكرامة خلال الفترة الماضية.

وقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود: "إن استلام الحقائب ويأتي في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمعابر والحدود وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وارتباط معبر الكرامة للتسهيل على المواطنين والمسافرين عبر معبر الكرامة.

وطالبت الإادارة العامة المواطنين ممن فقدوا أمتعتهم وحقائبهم التواصل مع قسم الأمانات للابلاغ عن مواصفات مفقوداتهم، وسيتم التواصل مع المواطنين في حال تطابق المواصفات.

للتواصل مع قسم الأمانات الرجاء الاتصال على الأرقام التالية:

0595716928

 

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