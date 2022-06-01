هيئة شؤون الأسرى والحركة الوطنية والأسرى المحررون ينعون الأسيرة المحررة وراسنة

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال والأسرى المحررين، الأسيرة المحررة غفران وراسنة (31) عاماً من مخيم العروب / الخليل، والتي ارتقت شهيدة صباح اليوم بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليها عند مدخل المخيم.

وتقدمت الهيئة بأحر التعازي ومشاعر المواساة من ذوي الشهيدة وراسنة، متمنين من الله العلي القدير أن يرحمها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان وحسن العزاء.

من الجدير ذكره أن الشهيدة وراسنة هي صحفية وأسيرة محررة، اعتقلتها سلطات الاحتلال في يناير عام 2022، وتم الإفراج عنها في نيسان الماضي.