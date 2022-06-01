كتلة الصحفي: ننعى الشهيدة وراسنة ونحمل العالم المسؤولية عن دمائها

نعت كتلة الصحفي الفلسطيني اليوم الثلاثاء 1/6/2022 الشهيدة الصحفية غفران وراسنة، التي قتلتها قوات الاحتلال عند حاجز بالقرب من مخيم العروب بالخليل.

وقالت كتلة الصحفي خلال بيان له وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه: "إن استمرار إفلات الاحتلال من العقوبة يزيد شهيته للقتل والإرهاب، وها هو اليوم يغتال غفران كما اغتال من قبل شيرين أبو عاقلة وأكثر من ٢٠٠ صحفي منذ الاحتلال"

وشدد على أن مؤسسات حقوق الإنسان حول العالم ومراسلون بلا حدود وكافة الهيئات الحقوقية والصحفية، مطالبة بالوقوف بحزم في مواجهة جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها.

ويشار إلى أن الشهيدة وراسنة -الأسيرة المحررة- قدمت حياتها فداء للحقيقة، فتعرضت للتضييق الصهيوني والاعتقال منذ تخرجها من كلية الإعلام بجامعة الخليل وعملها في عدة محطات إذاعية محلية ، معتبراً ان الاحتلال لن يوقف الصحفيين الفلسطينيين عن أداء واجبهم مهما ارتكب من جرائم، والساكت عن الجريمة مشارك فيها..