الجامعة العربية تعتمد 11 مايو يوماً عالمياً للتضامن مع الإعلام الفلسطيني

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022، انها استكملت كل الإجراءات والاتصالات من أجل اعتماد طلب دولة فلسطين الذي قدمته وزارة الاعلام باعتماد الحادي عشر من مايو/ آيار من كل عام (يوم استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة) "يوماً للتضامن العالمي مع الإعلام الفلسطيني.

جاء ذلك في رسالة الجامعة الجوابية لوزير الإعلام في حكومة اشتية نبيل أبو ردينة رداً على طلب وزارة الإعلام بالخصوص، والتي أكد فيها الأمين العام المساعد السفير أحمد الخطابي على أن الجامعة العربية عممت طلب دولة فلسطين على كافة بعثاتها ومندوبياتها الدائمة وكل ذي صلة تمهيداً لاعتماده خلال الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وكانت وزارة الإعلام قد قدمت طلباً الى جامعة الدول العربية يوم الحادي عشر من شهر مايو/ آيار يوم استشهاد شيرين أبو عاقلة طالبت فيه بتخليد هذا اليوم وتحويله إلى "يوم للتضامن العالمي مع الإعلام الفلسطيني"، بحيث تسلط فيه الأضواء على القضية الفلسطينية وعلى المشهد الإعلامي في فلسطين.



