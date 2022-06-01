بالفيديو والصور الاحتلال يطلق النار على فتاة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شمال الخليل

أُصيبت فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شمال الخليل، جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أطلق النار تجاه فتاة أمام مخيم العروب شمال الخليل، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن أمام مخيم العروب شمال الخليل، فيما وصفت إصابتها بالخطيرة.

وقالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منعت الجمعية من الوصول لطالبة مصابة بالرصاص الحي عند مدخل العروب وتم تسلميها للطواقم بعد ما يقارب ٢٠ دقيقة وجاري نقلها الآن للمستشفى الأهلي









