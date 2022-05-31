احذرها.. 3 مكملات غذائية تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

تشكل الإصابة بالسرطان احتمالاً مرعباً لدى الجميع، إذ يقتل المرض آلاف الأشخاص كل عام، في وقت يكافح فيه العلماء بلا كلل لإيجاد علاج له.

قد يكون من المفاجئ أن تسمع أن استخدام ثلاث مكملات طبيعية "على المدى الطويل" يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، بحسب "إكسبريس".

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، ازدهر سوق المكملات الغذائية الطبيعية، في حين أن الأساس هو الحصول على جميع العناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجها الجسم عن طريق الطعام.

وأخيرا، نشرت دراسة في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، تربط الاستخدام "الطويل المدى" لثلاثة مكملات طبيعية بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.

فحص المؤلفون العلاقة بين بيتا كاروتين التكميلي والريتينول وفيتامين أ واللوتين والليكوبين وبين خطر الإصابة بسرطان الرئة بين المشاركين.

وبيتا كاروتين هو مركب غذائي ومصدر مهم لفيتامين أ. الريتينول مشتق آخر من فيتامين أ واللوتين هو نوع من الصبغة العضوية يسمى كاروتينويد.

اعتمد الباحثون على بيانات من المشاركين في دراسة مجموعة فيتامينات، لفحص الارتباطات بين تلك المكملات ومخاطر الإصابة بسرطان الرئة.

وقال الباحثون: "ارتبط استخدام مكملات البيتا كاروتين والريتينول واللوتين الأطول (ولكن ليس متوسط ​​الجرعة الإجمالية لمدة 10 سنوات) بارتفاع ملحوظ إحصائيا لخطر الإصابة بسرطان الرئة الكلي".

وأشاروا إلى أن هناك القليل من الأدلة على تعديل التأثير حسب الجنس أو حالة التدخين... لا ينبغي التوصية بالاستخدام الطويل الأمد لمكملات البيتا كاروتين والريتينول واللوتين للوقاية من سرطان الرئة، وخاصة بين المدخنين".