سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022-سعر الذهب عيار 21

صعدت أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022، رغم انخفاض الطلب العالمي على المعدن النفيس وهبوط أسعاره.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، خلا تعاملات اليوم، نحو 90.186 ألف ليرة (59.47 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في لبنان اليوم، إلى نحو 78.915 ألف ليرة (52.04 دولار).

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، إلى مستوى 67.641 ألف ليرة (44.61 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في لبنان، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 52.609 ألف ليرة (34.69 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب في لبنان، خلال تعاملات اليوم، صعودا إلى نحو 2.804 مليون ليرة (1850 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان، نحو 631.317 ألف ليرة (416.32 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالمياً

عالميا، نزلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن عوض ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية الدعم للمعدن النفيس من مخاوف ارتفاع التضخم وبدا أنه في طريقه لتسجيل انخفاض شهري للشهر الثاني على التوالي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1848.60 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 1025 بتوقيت جرينتش ونزل 2.5 بالمئة خلال الشهر في أكبر تراجع له منذ سبتمبر أيلول.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1852.70 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة وقفزت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات مما دفع الأسواق لخفض التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لالتقاط الأنفاس بعد رفع الفائدة مجددا في يونيو حزيران ويوليو تموز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 21.79 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 في المئة إلى 961.36 دولار وصعد البلاديوم 1.5 في المئة إلى 2062.81 دولار لكنه انخفض بنسبة 11 بالمئة حتى الآن هذا الشهر مسجلا أكبر انخفاض منذ نوفمبر تشرين الثاني.