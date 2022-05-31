مقتل شاب وإصابة آخر في شجار شرق القدس

قُتِل شاب، وأُصيب آخر بجراح، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 31 مايو 2022، إثر تعرّضهما للطعن خلال شجار نشب في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

ووفق مصادر طبية، فإن ضحية جريمة القتل، هو الشاب المقدسيّ عمار تميمي (أبو ارميلة) الذي يبلغ من العمر 24 عاما.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشجار نشب في بيت عزاء بالبلدة، وحاول متواجدون منع تطوّر الشجار، غير أن ذلك لم يفلح، ليُصاب شابين طعنا، ما أسفر عن وفاة أحدهما متأثرا بجراحه الحرجة، بعد ذلك بوقت وجيز.

كما ذكرت المصادر ذاتها، أنّ خلفية الشجار، هي نزاع بين عائلتين في البلدة.

وتقع العيزرية على بعد 2 كم، شرق القدس، ويحدها من الجنوب بلدة أبوديس، ومن الغرب رأس العامود والمسجد الأقصى، ومن الشرق مستوطنة "معاليه أدوميم"، والنبي موسى، ومن الشمال الزعيم والعيسوية وعناتا.