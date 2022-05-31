سعر جرام الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 1 يونيو 2022

تراجعت أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022، وسط ركود حاد في حركة البيع والشراء بالأسواق.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات الصباحية، 149.327 ألف ليرة (59.83 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا اليوم، إلى 130.539 ألف ليرة (52.35 دولار).

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى مستوى 112.739 ألف ليرة (44.88 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في سوريا، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 87.191 ألف ليرة (34.90 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

سجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 4.648 مليون ليرة (1861 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.046 مليون ليرة (418.84 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

نزلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن عوض ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية الدعم للمعدن النفيس من مخاوف ارتفاع التضخم وبدا أنه في طريقه لتسجيل انخفاض شهري للشهر الثاني على التوالي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1848.60 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 1025 بتوقيت جرينتش ونزل 2.5 بالمئة خلال الشهر في أكبر تراجع له منذ سبتمبر أيلول. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1852.70 دولار للأوقية.