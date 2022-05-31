أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 1 يونيو 2022

شهدت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 1/6/2022، تراجعاً في سوق التعاملات الصباحية، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

انخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، في التعاملات المسائية، إلى 42.09 دينار (59.37 دولار).

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم، إلى 36.83 دينار (51.95 دولار).

كما نزل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، إلى مستوى 31.57 دينار (44.53 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الأردن، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.55 دينار (34.63 دولار)، وفقًا لموقع "gold-price-today".

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الأردن

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال التعاملات المسائية، انخفاضًا إلى نحو 1.309 ألف دينار (1846 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن، نحو 294.65 دينار (415.58 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، نزلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن عوض ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية الدعم للمعدن النفيس من مخاوف ارتفاع التضخم وبدا أنه في طريقه لتسجيل انخفاض شهري للشهر الثاني على التوالي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1848.60 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزل 2.5 بالمئة خلال الشهر في أكبر تراجع له منذ سبتمبر/أيلول. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1852.70 دولار للأوقية.