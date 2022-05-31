مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال شرق نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:45 م
31 مايو 2022
مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال قرب قرية دير الحطب شرق نابلس
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أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، قرب قرية دير الحطب شرق نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية محلية في المنطقة، بوقوع اشتباك مسلح بين مقاومين وجيش الاحتلال قرب قرية دير الحطب شرق نابلس، فيما لم تبلغ عن وقوع إصابات.

وارتفعت في الآونة الأخيرة أعمال المقاومة ضد الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة والقدس المحتلة، إذ تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة، وذلك رداً على جرائم الاحتلال المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين.

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