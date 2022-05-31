ماهي بطولة كأس فيناليسما 2022 التي عادت بعد توقف 40 عاما؟ يتساءل عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم عن بطولة كأس فيناليسما، التي سيتم احيائها بعد توقفها لقرابة 40 عاماً، إذ ستقام غدا الأربعاء مباراة بين منتخبي إيطاليا والأرجنتين، الجيل الصغير لا يعرف ما هذه البطولة، ولا كيف تقام أو تنظم، كونها متوقفة منذ 4 عقود، لكن الجيل الكبير من لاعبي وعشاق ومتابعي كرة القدم، يعلم جيدا عن هذه البطولة، ولماذا توقف تنظيمها، وكيف عادت من جديد إلى النور.

ماهي بطولة فيناليسما؟

ويهتم حاليا عشاق كرة القدم حول العالم عن ماهي بطولة كأس فيناليسما 2022 التي عادت بعد توقف 40 عاما؟ وكيف توقفت، ولماذا تم احيائها من جديد، وماذا ستضيف إلى كرة القدم الحالية، ومن هي الفرق المشاركة في البطولة، وهل سيحصل الفائز في هذه البطولة على كأس أو على أموال، كل هذه الأسئلة تدور في خلد وخواطر عشاق كرة القدم حول العالم، نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، حرصنا على البحث عن تفاصيل هذه البطولة التي ستظهر إلى النور من جديد غدا الأربعاء 1 يونيو 2022، بعد أن توقفت 40 عاما متتاليا، حتى يتعرف محبي كرة القدم من الجيل الحديث على تفاصيلها.

الفرق المشاركة في بطولة فيناليسما

وبعد البحث عن بطولة فيناليسما عبر المواقع الموثوقة والمختصة في أخبار كرة القدم، وعقب الاطلاع على مواقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استطعنا أن نحصل على كمية من المعلومات حول هذه البطولة التي ستظهر من جديد، إذ إن الاتفاق على إعادة البطولة للحياة قد تم في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بناء على مذكرة تفاهم وقعت بين اليويفا ونظيره اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول".

ماهي بطولة فيناليسما التي تجمع بين إيطاليا والأرجنتين؟

ومن المقرر أن تجمع مباراة كأس فيناليسما بين بطلي قارتي أمريكا الجنوبية، الأرجنتين، وبطل قارة أوروبا إيطاليا، وذلك لإحياء هذه البطولة التي توقفت لقرابة 40 عاما، وذلك على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية "لندن"، العاشرة إلا ربع من مساء غدا الأربعاء 1 يونيو 2022، فيما أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" حصولها على الحقوق الحصرية للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نسخ بطولة فيناليسما السابقة

وللتفاصيل أكثر عن هذه البطولة، بحثنا في الكثير من المواقع عن ماضيها والنسخ السابقة منها، إذ وجدنا أن فرنسا بطلة أوروبا 1984 التقت مع أوروجواي حاملة لقب كوبا أمريكا 1983 في النسخة الأولى من المسمى القديم لكأس فيناليسما، وهي المباراة التي انتهت لصالح الديوك 2-0.

ولعبت النسخة ثانية من البطولة عام 1993 بين الأرجنتين بطلة كوبا أمريكا 1991 والدنمارك حاملة لقب يورو 1992، وانتهت المباراة لممثل القارة اللاتينية بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.