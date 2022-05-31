تردد قناة دبي الرياضية عرب سات ونايل سات- بث الدوري الألماني على قناة دبي الرياضية 2023، تقرر بشكل رسمي عودة بث مباريات الدوري الألماني "البوندزليجا" للعام 2023 على قناة دبي الرياضية، بعدما توقف لسنوات عدة، إذ كانت مباريات الدوري الألماني لا تبث باللغة العربية على المجتمع العربي، وهو ما أدى إلى نقص في شعبية الدوري الألماني، وانخفض عدد متابعيه، وهو سيتغير اعتبارا من الموسم المقبل، إذ يمكن لمحبي كرة القدم مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر قناة دبي الرياضية عبر ترددها على كل الأقمار الصناعية.

تردد قناة دبي الرياضية عرب سات ونايل سات

وفور اعلان القناة، والجهات المختصة عن عرض وبث مباريات الدوري الألماني عبر قناة دبي الرياضية بات الجميع يبحث عن تردد قناة دبي الرياضية عرب سات ونايل سات- بث الدوري الألماني على قناة دبي الرياضية 2023، حتى يكون جاهزا لمشاهدة المباريات القوية على تلك القناة التي تحظى باهتمام الملايين حول العالم، ولهذا حرصت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على ارفاق تردد قناة دبي الرياضية عرب سات ونايل سات، فور علمها بالقرار الجديد، حتى يتسنى لعشاق كرة القدم متابعة أجمل المباريات عبر هذه القناة.

ما تردد قناة دبي الرياضية

ولجأت رابطة الدوري الألماني على إعادة بث مباريات الدوري الألماني عبر قناة دبي الرياضية بشكل رسمي ابتداء من الموسم المقبل، وهو ما دفع إلى البحث عن تردد قناة دبي الرياضية الناقلة للبطولة المهمة على مستوى قارة أوروبا، والوطن العربي، لأن رابطة الدوري الألماني تحتاج إلى من ينقذ البوندزليجا من المجهول، لاسيما بعد انخفاض شعبيتها بسبب توقف بث المباريات على المنطقة العربية منذ سنتين.

تردد قناة دبي الرياضية عرب سات

ونجحت قناة دبي الرياضية في الفترة التي امتلكت الدوري في بثه بطريقة احترافية، لهذا السبب يعول محبو كرة القدم الألمانية في ان تنجح القناة في استقطاب جماهير البوندزليجا من جديد، بعدما فقدت مئات الآلاف من متابعيها، ويتمنى عشاق كرة القدم أن تنجح قناة دبي الرياضية في إعادة الدوري الألماني لوضعه الطبيعي وتصنيفه بين الدوريات الخمس الكبرى.

تردد قناة دبي الرياضية عرب سات 2022

التردد: 12130

استقطات: رأسي

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح: ¾

تردد قناة دبي الرياضية نايل سات

التردد: 12418

استقطات: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح: 3/4