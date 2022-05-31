اسطوانة الغاز ب70 شيكلاً: ارتفاع أسعار المحروقات والغاز

نشرت وزارة المالية في رام الله بالضفة المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء 31/5/2022، أسعار المحروقات والغاز الرسمية لشهر 6 يونيو/2022.

وأفادت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، أن سعر لتر البنزين (95 أوكتان) سيكون 6.99 شيقل، ولتر البنزين (98 أوكتان) 77.99 شيقل، والسولار والكاز عند 5.99 شيقل لكل منهما.

كما حددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كغم بـ70 شيقل، والأسطوانة سعة 48 كلغم بسعر 280 شيقل، والأسطوانة سعة 2.5 كلغم بسعر 15 شيقل، والأسطوانة سعة 5 كلغم بسعر 30 شيقل، ولتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات 3.06 شيقل، وكلغم الغاز واصل العمارات والمؤسسات 5.37 شيقل.

فيما حددت الهيئة سعر خدمة توصيل اسطوانة الغاز للمستهلك بـ 2 شيقل فقط.

وفيما يلي أسعار المحروقات والغاز لشهر يونيو 6 2022:



