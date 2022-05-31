متى موعد كأس العالم للأندية 2022- الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، لم يتبقى على بطولات هذا العام القارية بين أبطال الأندية الأوروبية والإفريقية والآسيوية وأمريكا الشمالية والجنوبية، سوى بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل دوري أبطال إفريقيا، وبطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية والشمالية، وبطل دوري أبطال آسيا، إذ يعتبرها عشاق كرة القدم منافسة مهمة لتحديد بطل العالم للأندية للموسم الجاري 2022، وهو ما ستحدده الجهات المختصة في الأيام المقبلة.

موعد كأس العالم للأندية 2022

وحتى هذه التاريخ لم تحدد الفيفا موعد كأس العالم للأندية، لكن التوقعات تشير إلى إنها ستقام نهاية هذا العام، أو بداية العام المقبل في شهر يناير 2023، ويبحث متابعو كرة القدم عن متى موعد كأس العالم للأندية 2022- الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، ولأن موعد كأس العالم للأندية 2022، يثير اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، فيتابعون باستمرار آخر التطورات في تنظيم هذه البطولة المهمة، إذ إنها تعد من البطولات الكبيرة، والتي يعد الفريق الذي يتوج بها بطلا للعالم للأندية، وهو ما يسعى إليه كل الفرق المتنافسة، ونحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، سنرفق لكم موعد أول مباراة بكأس العالم للأندية فور الإعلان عن البطولة.

متى أول مباراة في كأس العالم للأندية 2022

وعلى الرغم من الانتهاء من البطولات القارية للأندية، إلا أنه حتى اللحظة لم يتحدد حتى الآن موعد كأس العالم للأندية في نسختها القادمة، ورغم أنها النسخة الخاصة بعام 2022، فإنه من المرجح أن تقام العام القادم كما حدث في النسخة الماضية، بسبب المباريات الودية والرسمية والتجهيز لكأس العالم في قطر 2022، الذي يهتم به الملايين من متابعي وعشاق كرة القدم حول العالم.

ما هو موعد كأس العالم للأندية القادم

وكل التوقعات، بأن يحدث تغييرا في هذه النسخة من كأس العالم للأندية، إلا أنه التأكيدات لم تصدر من الفيفا حتى الآن، لكن الأحاديث والتوقعات تدور حول، أن نظام كأس العالم الجديد يقضي بمشاركة 24 فريقًا في البطولة بدلاً من 7 أندية تشارك في الوقت الحالي، وهو ما سيؤثر بالطبع على روزنامة المباريات الخاصة بالمسابقة.