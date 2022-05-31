البث المباشر| المرافعات الختامية في قضية جوني ديب وأمبر هيرد النطق بالحكم

قضية جوني ديب وآمبر هيرد.. سيناريوهات الحكم النهائي

تضج المحاكم الأمريكية بقضية الزوجين الطليقين جوني ديب وآمبر هيرد، فرغم طلاقهما في 2017 بعد عملية تسوية حصلت فيها آمبر هيرد على 7 ملايين دولار، فإن الحديث عن علاقتها مع وجوني ديب، مستمر منذ ذاك الحين، ويرجع استمرار الحديث عن علاقة ديب وهيرد، إلى القضية الشهيرة التي رفعها نجم فيلم قراصنة الكاريبي Pirates of the Caribbean، ضد طليقته بتهمة التشهير به في أبريل الماضي والتي جذبت اهتمام الملايين حول العالم، وذلك بعد نشرها لمقال في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في ديسمبر 2018، وصفت فيه نفسها بأنها ضحية للعنف المنزلي، لذا يجري الحديث عن هذا الأمر عالمياً ويحاول فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التلويح إلى قضية جوني ديب وآمبر هيرد.

تفاصيل قضية جوني ديب وآمبر هيرد

وعلى الرغم من أن المقال لم يذكر ديب بالاسم، فإن توقيت المقال بعد طلاقهما خلق انطباعاً عاماً بأن ديب كان المعتدي عليها، وفقاً لموقع " stylecaster".

ونفى ديب جميع مزاعم الإساءة ورفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة بتهمة التشهير، مدعياً أن روايتها تسببت في أضرار شخصية ومالية لسمعته، مطالباً بتعويضات قدرها 50 مليون دولار، في القضية التي بدأت وبدأت محاكمته في الولايات المتحدة في أبريل الماضي.

وفي المقابل شنت هيرد هجوما مضاداً مطالبة ديب بتعويض مضاعف قدره 100 مليون دولار.

وبعد 6 أسابيع، وصلت قضية النجم جوني ديب وزوجته السابقة، آمبر هيرد، إلى محطتها الأخيرة، باستماع هيئة المحلفين للمرافعات الختامية.

إذا فاز ديب ضد هيرد، فهذا يعني أن هيئة المحلفين قررت أن الأخيرة قد شوهت سمعته في مقالها لعام 2018 لصحيفة "واشنطن بوست"، وسيحصل الممثل الأمريكي على تعويضات.

ويسعى نجم هوليوود للحصول على تعويض قدره 50 مليون دولار، لكن هيئة المحلفين يمكن أن توصي بمنح نجم قراصنة الكاريبي مبلغاً يزيد أو يقل عن المبلغ الذي طلبه.

ولكن إذا قررت هيئة المحلفين أن هيرد لم تشوه سمعة زوجها السابق، فلن تضطر إلى دفع أي تعويضات له.

ومن المهم ملاحظة أنه لم تتم محاكمة ديب أو هيرد بتهم جنائية، فهذه قضية مدنية، ما يعني أن الأخيرة لن تسجن، حتى إذا قررت هيئة المحلفين الحكم لصالح زوجها السابق، والعكس صحيح.

وسواء فازت أو خسرت، سيتعين على هيرد أيضاً الانتظار للمضي قدماً في المحاكمة في الدعوى المضادة التي رفعتها للحصول على تعويض قدره 100 مليون دولار من ديب.

حكم قضية جوني ديب وآمبر هيرد

بعد تأجيل هيئة المحلفين الأمريكية لقضية جوني ديب، وآمبر هيرد، لجلسة الثلاثاء 31 مايو الجاري، بسبب عطلة نهاية الأسبوع، فمن المحتمل ألا يتم التوصل إلى حكم نهائي في القضية حتى نهاية مايو أو بداية يونيو 2022.

ويرجع ذلك إلى أنه يمكن أن تستغرق مداولات هيئة المحلفين ما بين بضع ساعات إلى عدة أيام، نظراً للكم الهائل من الأدلة والشهادات التي يجب مراعاتها.

يذكر أنه خلال إحدى جلسات الاستماع في المحكمة في قضيتهما الشهيرة، اعترف ديب بأنه بدأ في الشعور بمشاعر حب تجاه هيرد عندما كان الثنائي يعملان معاً في فيلم The Rum Diary في عام 2011.

ولكن في بداية عام 2012، ارتبط الثنائي الأمريكي الأشهر خلال الآونة الأخيرة، لعدة سنوات ثم تزوجا في عام 2015.

ولكن بعد عام واحد فقط من الزواج، تقدمت هيرد بطلب طلاق من ديب، والذي حدث بالفعل في 2017.

وتوصل الزوجان السابقان إلى تسوية طلاق خارج المحكمة في عام 2017، تلقت فيها هيرد 7 ملايين دولار، لتبدأ القضية الشهيرة بين الزوجين السابقين بعد مقال الممثلة الأمريكية في "واشنطن بوست"، القشة التي قرر بعدها بطل قراصنة الكاريبي مقاضاة زوجته السابقة، في قضية يتحدث عنها العالم أجمع هذه الأيام وينتظر بفارغ الصبر معرفة نهايتها.