رفع سعر المحروقات والبنزين في الأردن يثير ضجة صاخبة

أثار رفع سعر المحروقات والبنزين في الأردن ضجةً صاخبة، بعد أن ارتفعت بشكل كبير، وتعتبر للمرة الثالثة على التوالي التي حطمت حكومة الخصاونة فيها الأرقام القياسية المسجلة لسعر البنزين في تاريخ الأردن، حيث أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية رفع سعر المحروقات والبنزين في الأردن، فارتفع سعر لتر البنزين 90 3.5 قرش وكذلك رفع سعر لتر البنزين 95 6 قروش، عدا رفع سعر السولار والكاز 3.5 قرش.

رفع سعر المحروقات والبنزين في الأردن

قبل تكليف حكومة بشر الخصاونة التي صدرت الإرادة الملكية بتعيينها بتاريخ 12/10/2020 كانت هذه هي اسعار المحروقات حسب الجدول المبين في الصورة .

البنزين (أوكتان 90) 670فلس/لتر

البنزين (أوكتان 95) 885فلس/لتر

الديزل (وسعر الكاز) 460فلس/لتر

وبعد مرور 17 شهر على حكومة بشر خصاونة اصبحت الاسعار كما يلي

البنزين (أوكتان 90) 920 فلس /لتر

البنزين (أوكتان 95) 1180فلس/لتر

الديزل (وسعر الكاز) 685 فلس /لتر

وبهذا يكون الفرق في الزيادة كما يلي

أوكتان 90 هو 5.00دينار للتنكة

أوكتان 95 هو 6.90دينار للتنكة

الديزل والكاز 4.60دينار للتنكة

وحصدت حكومة الخصاونة الأكثر تعليقاً بعد رفع سعر المحروقات والبنزين في الأردن، فقال عامر الشوبكي: الحكومة تقرر رفع سعر البنزين بنوعيه 1.5قرش/لتر وتثبيت سعر السولار والكاز مع بداية العام 2022:

البنزين90 : يصبح 17 دينار للتنكة

البنزين95 :يصبح 21.7 دينار للتنكة

واعتبرها، قمم سعرية تاريخية لأسعار المشتقات النفطية بينما يسجل سعر البنزين 95 السعر الاعلى في تاريخ الاردن على الاطلاق

الحكومة تقرر رفع سعر البنزين بنوعيه 1.5قرش/لتر وتثبيت سعر السولار والكاز مع بداية العام 2022:



البنزين90 : يصبح 17 دينار للتنكة



البنزين95 :يصبح 21.7 دينار للتنكة



🔴وهي قمم سعرية تاريخية لاسعار المشتقات النفطية بينما يسجل سعر البنزين 95 السعر الاعلى في تاريخ الاردن على الاطلاق — عامر الشوبكي 🇯🇴amer shobaki (@amershowbaki) December 31, 2021

كده اتحلت.. لوصبوا في المصلحة ورفعوا سعر البنزين مروح نمون في الاردن... #عاش_جلالته pic.twitter.com/1dtgSr1wrG — فضيله المرشد السياحي (@nadim_shimi) June 1, 2018

في عام 2008 كان اعلى سعر اغلاق لخام برنت بشهر أبريل 115 دولار وكان سعر لتر البنزين(90)في الأردن وقتها 615 فلس

وسعر خام برنت اليوم 120 وسعر لتر البنزين (90) 885 فلس

انا يمكن ما بفهم بالاقتصاد بس كيف ارتفاع بسعر الخام مقداره 5% بقابله ارتفاع مقداره 43.9%

حد فاهم؟#أسعار_النفط — osama mazen(‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏أسامة) (@osamamazen1) May 31, 2022