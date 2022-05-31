رفع سعر المحروقات والبنزين في الأردن يثير ضجة صاخبة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:59 م
31 مايو 2022
رفع سعر المحروقات والبنزين في الأردن.jpeg
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أثار رفع سعر المحروقات والبنزين في الأردن ضجةً صاخبة، بعد أن ارتفعت بشكل كبير، وتعتبر للمرة الثالثة على التوالي التي حطمت حكومة الخصاونة فيها الأرقام القياسية المسجلة لسعر البنزين في تاريخ الأردن، حيث أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية رفع سعر المحروقات والبنزين في الأردن، فارتفع سعر لتر البنزين 90 3.5 قرش وكذلك رفع سعر لتر البنزين 95 6 قروش، عدا رفع سعر السولار والكاز 3.5 قرش.

رفع سعر المحروقات والبنزين في الأردن

قبل تكليف حكومة بشر الخصاونة التي صدرت الإرادة الملكية بتعيينها بتاريخ 12/10/2020 كانت هذه هي اسعار المحروقات حسب الجدول المبين في الصورة .

البنزين (أوكتان 90) 670فلس/لتر

البنزين (أوكتان 95) 885فلس/لتر

الديزل (وسعر الكاز) 460فلس/لتر

وبعد مرور 17 شهر على حكومة بشر خصاونة اصبحت الاسعار كما يلي

البنزين (أوكتان 90) 920 فلس /لتر

البنزين (أوكتان 95) 1180فلس/لتر

الديزل (وسعر الكاز) 685 فلس /لتر

وبهذا يكون الفرق في الزيادة كما يلي

أوكتان 90 هو 5.00دينار للتنكة

أوكتان 95 هو 6.90دينار للتنكة

الديزل والكاز 4.60دينار للتنكة

وحصدت حكومة الخصاونة الأكثر تعليقاً بعد رفع سعر المحروقات والبنزين في الأردن، فقال عامر الشوبكي:  الحكومة تقرر رفع سعر البنزين بنوعيه 1.5قرش/لتر وتثبيت سعر السولار والكاز مع بداية العام 2022:

البنزين90 : يصبح 17 دينار للتنكة

البنزين95 :يصبح 21.7 دينار للتنكة

واعتبرها، قمم سعرية تاريخية لأسعار المشتقات النفطية بينما يسجل سعر البنزين 95 السعر الاعلى في تاريخ الاردن على الاطلاق

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