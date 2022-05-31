بالأسماء: بحرية الاحتلال تعتقل ثمانية صيادين من بحر رفح جنوبي قطاع غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الثلاثاء 31/5/2022، ثمانية صيادين اثنين واستولت على حسكتهم أثناء عملهما على بعد 3 أميال في بحر رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد زكريا بكر المتحدث باسم لجان الصيادين، أن زوارق الاحتلال الحربي سحبت الحسكة التي يعمل عليها الصيادين، ونقلتها لجهةٍ مجهولة، بعد اعتقال الصيادين العاملين عليها غرب ميناء رفح على بعد 3 ميل.

وأوضح بكر، أن الاحتلال اعتقال الصيادين الخمسة وهم:

الصياد /محمود ابراهيم حسين أبو عودة

الصياد/حسين محمد ابراهيم أبو عودة

الصياد /محمد سعيد رجب أبو عودة

الصياد/ابراهيم محمد على أبو عودة

الصياد /محمد خالد ابراهيم أبو عودة

الصياد/حسين محمد أبو عودة

الصياد/ رضا محمد المباشر

الصياد/ابراهيم رجب سعيد أبو عودة

فيما بعد اعتقلت بحرية الاحتلال ثلاثة صيادين، ليرفع اجمالي الصيادين المعتقلين لثمانية.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يقيّد عمل الصيادين الفلسطينيين، ويحدد لهم الصيد ضمن مساحة تتراوح من 6 إلى 12 ميل بحري غرب قطاع غزة.

فما يواصل انتهاكاته بحقهم، فيصيب ويعتقل العشرات منهم، كما يحتجز مراكب الصيد وقوارب صيد، ويحتجز عشرات المعدات الخاصة بالصيادين.