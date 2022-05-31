الاحتلال يعتقل مقدسياً من حي الشيخ جراح ويدمر بئراً في قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، شاباً من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد برقان من مخيم الصمود بحي الشيخ جراح شرق البلدة القديمة.

وتواصل قوات الاحتلال، بشكل يومي، اقتحام منازل المواطنين في مدن الضفة والقدس المحتلتين، واعتقال العشرات منهم بذرائع واهية.

كما دمرت جرافات جيش الاحتلال بئر ارتوازي في قرية راس عطية جنوب قلقيلية بعد إصدار أوامر إزالة من قبل الإدارة المدنية.

ويتبع البئر لجمعية رأس عطية التعاونية، حيث كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بآليات عسكرية وقامت بتدمير البئر الذي يخدم المزارعين في البلدة، والقرى المجاورة.

ويصل عدد المزارعين المتضررين إلى 400 مزارع، حيث كان يساعدهم في ازدهار المنطقة زراعيًا بالاضافة إلى أهميته في تعزيز صمودهم في وجه أطماع الاحتلال والاستيطان بالمنطقة.

يشار إلى أن محافظة قلقيلية تمتاز بوجود الآبار الارتوازية التي أنشأت بعد النكبة في عام 1948 عهد الخمسينيات إبان العهد الأردني، ويتم محاربة هذه الآبار من قبل ضباط الادارة المدنية من خلال تحديد الكمية المسموح بضخها سنويًا وعدد السماح بزيادة عمقها الا بتراخيص مسبقة والتي لا تصدر إلا بعد متابعات حثيثة.