الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد و25 عاماً وغرامة مالية كبيرة على أسير من الخليل

أصدرت ما تسمى بالمحكمة العسكرية للاحتلال "الإسرائيلي" في "عوفر"، اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، حكما بالسجن المؤبد، و25 عاماً، وغرامة مالية بقيمة مليون ونصف شيقل، على الأسير أحمد عصافرة (37 عاما) من بلدة بيت كاحل بالخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن عصافرة واحد من بين 4 مواطنين اعتقلهم الاحتلال "الإسرائيلي" في أغسطس/ آب عام 2019، وهم: قاسم عصافرة، ونصير عصافرة، ويوسف زهور، إضافة إلى أحمد عصافرة.

وذكر، أن قاسم ونصير ويوسف كان قد صدر الحكم عليهم بالسجن المؤبد وسنوات إضافية، نهاية العام الماضي.

هذا ويرتفع عدد الأسرى الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد إلى 551، من بينهم أربعة منذ مطلع العام الجاري ومنهم أحمد عصافرة، إضافة إلى منتصر شلبي من رام الله، ومحمد كبها من جنين، وخليل دويكات من نابلس.