العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 31 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 31/5/2022، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.31 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 2.55% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 45.98%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.18% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.04% لتسجل نحو 31,561 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.34% لتسجل نحو 1,970 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9994 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.42% لتسجل نحو 318 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 26.22% لتسجل نحو 0.6551 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 4.09% لتسجل نحو 0.4175 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.54% لتسجل نحو 46 دولار.

ارتفع سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 0.60% لتسجل نحو 0.08624 دولار.