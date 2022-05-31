الصحة برام الله: 31.3% من الفلسطينيين مدخنون

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن هناك ازدياداً ملحوظاً في نسبة المدخنين في فلسطين.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أن 31.3% من الشعب الفلسطيني يمارسون عادة التدخين، مؤكدة أن 7.7% من الإناث يتعاطين التبغ وأن 54.4% من الذكور يتعاطونه.

وأشارت إلى أن نسبة المدخنين ارتفعت بين العام 2017 إلى العام 2021 من 24% إلى 31.3% ، فيما أظهرت دراسة استقصائية في العام 2020 أن نسبة المدخنين الشباب (بين 18-29 سنة) بلغت 22%.

ويحتفل العالم في 31 مايو/ أيار من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، مع إبراز المخاطر الصحية العديدة المرتبطة بتعاطي التبغ.

ويقتل التبغ حوالي 8 ملايين شخص كل عام،ويؤدي إلى إزهاق روح واحدة من كل عشرة بالغين في شتى أنحاء العالم، في منتصف العمر نتيجة لتعاطيه.

وتتجاوز تأثيرات التدخين السلبية المدخنين إلى المخالطين لهم، حيث يزيد التدخين السلبي من فرص الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25%.

ويتعرض المدخنين السلبيين لخطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بمن لا يتعرضون للتدخين السلبي، إضافة إلى تهيج في المجاري التنفسية والإصابة بالعديد من أنواع السرطانات.

ويزيد التدخين السلبي من فرص إصابة الأطفال بالربو، ويرفع من فرص إصابتهم بالعديد من أمراض الجهاز التنفسي والتهاب الأذنين وتوقف النمو والتدني بالتحصيل الدراسي.

إضافة لموت المهد المفاجئ للرضع، ومن فرص ولادة جنين ميت بنسبة 23% ومن خطر إنجاب طفل مع عيوب جسدية بنسبة 13%، للنساء الحوامل.

وفي فلسطين تظهر الإحصائيات أن نسبة الأشخاص غير المدخنين الذين يتعرضون للتدخين السلبي في أماكن العمل تقارب 33%، أما من يتعرضون للتدخين السلبي في المواصلات العامة فتقارب 67%، أما نسبة من يتعرضون للتدخين السلبي في المنازل فتقارب 61%.

وقالت "الوزارة"، إنها تتبع العديد من المناهج للحد من انتشار آفة التدخين للوصول إلى مجتمع خالٍ من التدخين يتم فيه القضاء على مضار التبغ.

وأوضحت أنها وضعت السياسات والأنظمة للحد من انتشار آفة التبغ ومضارها على الفرد والمجتمع من خلال تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ والقطاعات الأخرى من وزارت ومؤسسات وطنية ودولية.