ريال مدريد يعرض نجميه على ميلان للتعاقد مع لياو

بات ريال مدريد، مستعدًا للتضحية بأكثر من لاعب في صفوفه، للتعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان.



وزعمت العديد من التقارير مؤخرًا أنَّ لياو بات الصفقة الرئيسية في ميركاتو الميرنجي، بعد فشل التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.



ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يدرك أن ميلان مهتم بماركو أسينسيو، ولوكا يوفيتش، لاعبي الميرنجي، ويوافق على انتقالهما إلى "سان سيرو" لتقليل سعر صفقة لياو.



وأشارت الصحيفة إلى أن لياو لديه شرط جزائي يبلغ 150 مليون يورو، ويرفض ميلان رحيل لاعبه في الميركاتو الصيفي بأقل من هذا الرقم.



وأوضحت أن ميلان يعمل حاليًا على تجديد عقد لياو الذي ينتهي في صيف 2024، لرفع قيمة الشرط الجزائي إلى 200 أو 250 مليون يورو.