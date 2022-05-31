استقبل تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 1و 2 bein sport في مصر HD اتش دي على جميع الأقمار 2022

استقبل تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 1 و 2 bein sport في مصر HD اتش دي على جميع الأقمار 2022 ، ويضع لكم فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة تردد قناة 1 bein sport الإخبارية بحيث يمكن لجميع زوار هذه المقالة من التعرف بكل سهول تامة على الإشارة مع خطوات ضبط الإشارة على شاشات التلفاز بحيث يمكن للكل مشاهدة المباريات والدوريات بجودة عالية أي بتقنية hd وبدون تقطيع ، ونشير لكم إلى أنه يرجع هذا بالطبع لغرامهم الشديد برياضة كرة القدم، وحرصهم على متابعة جميع البطولات التي تقام سواء داخل مصر أو العالم ، كما وندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية من اجل الوصول إلى التردد .

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 1 bein sport اتش دي

التردد (ميجا هرتز) 11054

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 2022 نايل سات HD

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 12765

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

البث مفتوح



تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 2022 عرب سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

البث مفتوح

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على سهيل سات

القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : افقي

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

البث مفتوح

القناة: قناة bein sports HD.

تردد قناة بي ان سبورت مباشر bein sport 2022

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على بوت سات

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11054.

القطبية: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

استقبل تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 1 bein sport

وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول استقبل تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 1 bein sport في مصر HD اتش دي على جميع الأقمار 2022 إلى أنه من أكثر المميزات التي يتميز بها موقع الاسطورة لبث المباريات هو أنه يتمتع بواجهة بسيطة وسهلة ورائعة يمكنك من خلالها مشاهدة مباريات اليوم وتوقيت المباريات والمعلقين علي المباريات بكل سهولة .

ومن المميزات لقناة بي ان سبورت ، كما توفر لك الواجهة معرفة توقيت ومكان إقامة مباريات اليوم بالإضافة إلى مواعيد مباريات اليوم بث مباشر.