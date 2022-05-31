مواصفات هاتف هواوي بي 30 لايت 2022

مواصفات هواوي بي 30 لايت 2022، وبقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال مواصفات هواوي بي 30 لايت 2022 حيث ذاع صيتها في الآونة الأخيرة كونه يدعم الكثير من المواصفات التي لا تتوفر في العديد من الفئات التي تم إصدارها تزامنًا معه، لذلك نقدم بفعل عمليات البحث الكثيرة عن مواصفات هذا الجهاز عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

مواصفات هواوي بي 30 لايت 2022

شركة هواوي

وتعتبر الشركة من الشركات التي رسخت اسمها وسط العديد من شركات صناعة الهواتف الذكية، حيث تميزت بتقديمها الكثير من الفئات والإصدارات المتنوعة التي تحتوي على العديد من المميزات التي تتناسب مع الاحتياجات المختلفة.



مواصفات هواوي بي 30 لايت 2022

جهاز Huawei P30 lite

ويُعد جهاز Huawei P30 lite من الهواتف التي تم تسليط الضوء عليها بشكل مكثف.. وذلك لاحتوائه على المواصفات العالمية التي تضاهي أقوى الشركات التي تقدمها بعدة سنوات، علاوة على السعر المناسب.

مواصفات Huawei P30 lite

معالج الجهاز : ثماني النواة Hisilicon Kirin 710 بتكنولوجيا 12 نانو.

السعة التخزينية للهاتف / الرامات: 128 جيجا مع 4/6 جيجا من الرامات.

الكاميرا الخلفية : ثلاثية (24 أو 48) +8+2 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية : 32.. أو 24 ميجا بيكسل.

سعة البطارية : 3340 مللي أمبير.

نظام تشغيل الهاتف : أندرويد 9.

الشاشة : مساحتها 15 بوصة بدقة FHD+ بها ثقب صغير.



مواصفات Huawei P30 lite

معايير جهاز Huawei P30 lite:

وبعد أن تحدثنا عن أبرز مواصفات الجهاز سنتحدث عن معايير الجهاز:

- أبعاد الجهاز 9×72.7×7.4 ملم..

- كما أنه يزن نحو 159 جرام على الرغم من أنه قم تم تصنيعه من أمتن أنواع الزجاج.

- يمكن أن يدعم شريحتي اتصال في وقت واحد من نوعية النانو بالغة الصغر. تحتوي شاشة الهاتف على ثقب صغير على هيئة قطرة ماء، كما أنها داعمة لتقنية اللمس المتعدد.

- أما عن معالج الهاتف فقد قامت شركة هواوي بنفسها بإنتاجه، مما ميزه عن سائر الأجهزة..

- والجدير بالذكر أنه من أنواع المعالجات القوية التي يمكن من خلالها تحميل أقوى الألعاب دون الخوف من ثقل الجهاز في التعاملات التطبيقية.

ذاكرة الهاتف

معايير جهاز Huawei P30 lite:

- تقدر بنحو 128 جيجا بايت، كما أنه يحتوي على الذاكرة العشوائية بقيمة 4 جيجا بايت.

- الجدير بالذكر أنه قد تم إصدار نسخة أخرى مساحتها 128 جيجا.. إلا أن الرامات 6 جيجا.

- من الممكن أن يتم وضع كارت للذاكرة حتى مساحة 512 جيجا بايت، إلا أنه يتم تركيبها مكان الشريحة الثانية مما يمنع استعمالها في تلك الحالة. الكاميرا الأمامية للجهاز عالية الجودة، خاصة التي يحتوي عليها الإصدار صاحب الرام الأعلى.

- أما عن الكاميرا الخلفية، فإنه يمكنها التصوير بالعديد من التقنيات المستحدثة خاصة عند تصوير مقاطع الفيديو.

- يحتوي الهاتف على مثبت إلكتروني يمكنه التقاط نحو 30 إطار خلال الثانية الواحدة، مما يضمن تصوير مقاطع الفيديو، كما لو أنها يتم التقاطها من قبل الكاميرات الاحترافية.

معايير جهاز Huawei P30 lite:

- يتوفر الجهاز بعدة ألوان من شأنها أن تنال إعجاب الجميع، حيث صدر منه اللون الأزرق.. الأسود.. والأبيض.

- يحتوي الجهاز على أفضل أنواع الميكروفونات العازلة التي تفصل صوت المتحدث عن الضوضاء والأصوات المحيطة.

- يعمل الهاتف بأحدث أنظمة التشغيل.. كما أنه احتوى على كافة سبل الخصوصية والأمان..

- كونه قد تم تزويده ببصمة قوية من الخلف، ويدعم خاصية بصمة الوجه. يحتوي على الكثير من المستشعرات منها القرب، التسارع، البوصلة.

- يدعم Huawei P30 lite استعمال نظارة VR، والتي يتم استعمالها في ألعاب الواقع الافتراضي.

- يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع من خلال توصيله بالشاحن الأصلي المرفق معه عند الشراء..

- يتم شحن البطارية بالكامل في غضون ساعة و45 دقيقة فقط.

معايير جهاز Huawei P30 lite:

- يحتوي Huawei P30 lite على منفذ لتركيب سماعات الأذن.. والتي تأتي مع الهاتف. به منفذ USB، من نوعية TYPE C.. وهو الذي يدعم خاصية OTG.

- من الممكن أن يقوم بتحديد الموقع الجغرافي من خلال خدمة جي بي اس التي يدعمها.

- يدعم هواوي بي 30 لايت خاصية نقل الملفات عبر البلوتوث.. والذي بدوره يدعم الكثير من الخصائص بالهاتف.

- يحتوي على خدمة واي فاي بالعديد من الترددات، كما أنه يدعم خاصية هوت سبوت. تعتبر الشاشة بلا حواف، وهو ما يميز الهاتف عن غيره كونه يوفر رؤية أكبر للمستخدم.

- يعتبر تصميم الجهاز من التصميمات الفريدة التي تلائم مسكة اليد نظرًا لخفة الوزن.. مع قلة سمك الجهاز.



