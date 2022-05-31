بماذا رد أبو حسنة بعد الحديث عن استبدال برامج "الأونروا" وتقديم خدمات بالنيابة ؟

أكد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا"، اليوم الثلاثاء، أن "الاونروا" باقية والتفويض باقي وسيجدد في شهر ديسمبر من هذا العام والبرامج باقية، مبينة أن المفوض يقوم بجهود جبارة من أجل جلب التمويل.

وقال أبو حسنة في تصريحات لـ"قناة الغد" :" إن هناك فهم خاطئ لما يتم طرحه والحديث عنه حول استبدال برامج الأونروا وتقديم خدمات بالنيابة عنها، ولكن الحديث يدور عن تطوير شيء تمارسه الوكالة منذ أكثر من 70 عاما، ونحن نتعاون من قبل مع منظمة الصحة العالمية واليونسكو والغذاء العالمي"، مشيراً إلى أن ""الأونروا"لديها عجز بقيمة 100 مليون دولار.

ولفت إلى أن الوضع المالي حرج و مقلق للغاية والدول المانحة تركز حاليا على أوكرنيا، ومؤكداً أن "الأونروا" تبحث عن مصادر تمول جديدة حتى من خلال منظمات الامم المتحدة ولا شيئ سيتغير على الأرض.

وكان تمارا الرفاعي، الناطق باسم وكالة الأونروا، قد أكد أن إجراء مشاورات مع هيئات أممية أخرى لإشراكها في عمل "الأونروا"، الأمر الذى لقى رفض شعبي وفصائلي، فقد رفض مسئول ملف اللاجئين في الجهاد الإسلامي احمد المدلل، ما يقوم به المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، مبينا أن الأونروا منذ تأسيسها بقرار أممي هي صاحبة الولاية الكاملة للقيام بدورها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى يعودوا إلى ديارهم التي هجروا منها قصراً قبل ٧٤ عاماً .

وعدّ المدلل ذلك نذير شؤم على استمرار عمل الأونروا مستقبلا مع مطالبات بعض الدول الأوروبية بأن يتولى مهام وكالة الأونروا المفوضية السامية للاجئين أو البحث عن بدائل وعناوين أخرى تتولى عمل الأونروا، مؤكداً أن المطلوب من المفوض العام بدلا من توزيع مهام الأونروا على شراكات أممية أخرى، أن يضغط باتجاه تحديد ميزانية مستدامة يتم إقرارها من الأمين العام للامم المتحدة تكون ضمن الميزانية العامة للأمم المتحدة كما كل المؤسسات الأممية الاخرى حتى يتم تجاوز الأزمات المالية التي تمر بها الوكالة الأممية.