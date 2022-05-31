فيديو.. تحرك عسكري لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، برصد تحرك عسكري للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية، صوراً ومقاطع فيديو للتحرك العسكري "الإسرائيلي" في الجنوب، معلقةً عليها بالقول: "قوة صهيونية مؤلفة من دبابتي ميركافا و17 عسكريا معاديا تجاوزوا صباحا بوابة السياج التقني في منطقة "خلة المحافر" بجنوب بلدة العديسة".

العديسة الآن https://t.co/6caUrhgMaF — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 31, 2022

وأوضح أن التحرك العسكري أجرى مسحا في أراض متنازع عليها أراض لبنانية لا تزال محتلة، ثم غادرت بعد ساعة من دخولها، من دون أن تخرق الخط الأزرق.

مين هيدا لي جايي عم يتنقز ومعه مرافقينه المرعبين !!



اهم شي الكاميرا السرية لي على صدرو 😂 pic.twitter.com/YwTca0grCP — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 31, 2022



