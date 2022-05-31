فيديو.. تحرك عسكري لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:50 م
31 مايو 2022
تحرك عسكري لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، برصد تحرك عسكري للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية، صوراً ومقاطع فيديو للتحرك العسكري "الإسرائيلي" في الجنوب، معلقةً عليها بالقول: "قوة صهيونية مؤلفة من دبابتي ميركافا و17 عسكريا معاديا تجاوزوا صباحا بوابة السياج التقني في منطقة "خلة المحافر" بجنوب بلدة العديسة".

وأوضح أن التحرك العسكري أجرى مسحا في أراض متنازع عليها أراض لبنانية لا تزال محتلة، ثم غادرت بعد ساعة من دخولها، من دون أن تخرق الخط الأزرق.

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