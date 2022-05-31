الصحة ترد بشأن إصابة أحد المواطنين بالغيبوبة نتيجة أخذه "ترياق ضد سم الافاعي!

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 21/5/2022 توفر ترياق سم الأفاعي في المستشفيات الفلسطينية.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الترياق المتوفر حالياً هو الترياق المصري، والذي تم استخدامه في فلسطين عام 2018 ولم تُرصد أي شكوى أو ملاحظات نتيجة استخدامه.

وتابعت أن هذا النوع من الترياق أو الأنواع الأخرى التي كانت تستخدم في فلسطين تغطي سم أفعى فلسطين.

ونفت الوزارة في بيانها ما روج له أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماع من وجود "ترياق ضعيف" لسم الأفاعي في المستشفيات الفلسطينية، مؤكدة أن ما نشره ذلك الناشط لا يمت للحقيقة بصلة، حيث كانت الوزارة قد وردت كمية من الترياق الهندي واستخدمت جميعها ونفدت قبل شهرين، ولم تُرصد أي شكوى أو ملاحظات خلال استخدامه.

وبخصوص وجود مريض في حالة غيبوبة نتيجة أخذه "الترياق الهندي"، أكدت الوزارة أن المريض المشار إليه يعالج في المستشفى الوطني بنابلس، وقد دخل المستشفى قبل 4 أيام نتيجة لدغة تعرض لها في الأغوار وهو في تحسن مستمر، وأن الترياق الذي أعطي له هو الترياق المصري، موضحة أن ما حدث مع المريض هو تحسس طبيعي كأي تحسس من أنواع الأدوية الأخرى، وقد تخطى هذه المرحلة، وهو تحت المراقبة الطبية، ولا صحة لدخوله في غيبوبة.

وأهابت الوزارة بجمهور المواطنين بعدم الانسياق وراء الإشاعات التي لا يعرف السبب وراء إطلاقها، محتفظة بحقها القانوني في ملاحقة مطلقيها ومروجيها.