"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (1 يونيو)

وبينت الوزارة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن السفر سيكون للأسماء المدرجة في كشوفات الحافلات: السابعة، والثامنة، والتاسعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/23)، بالإضافة لكشوفات الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/21) مطالبة الواردة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، بالإضافة لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وأكدت الوزارة علي ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف المسافرين هنـــــــــــــــا

كشف الجوازات المصرية هنـــــــــــــا