 نبيه بري رئيساً للبرلمان اللبناني

انتخب مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، نبيه بري رئيساً له، لولاية سابعة، بعد أن حصل على 65 صوتاً من أصل 128، فيما أكد بري أن "يده ممدودة للجميع من أجل إنقاذ لبنان".

وانتخب بري بـ65 صوتاً من أصل 128، في حين سجلت 23 ورقة بيضاء وألغيت 40 أخرى. وكان لافتاً انتخاب نواب حزب "القوات اللبنانية" بورقة تحمل عنوان الكتلة "الجمهورية القوية" خلافاً لقرارها السابق الانتخاب بورقة بيضاء.

وكان جلسة مجلس النواب اللبناني قد انطلقت في ساحة النجمة لانتخاب رئيسٍ للبرلمان ونائبه إضافة إلى أمينَيْ سرّ وثلاثة مفوضين وذلك بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً (نبيه بري) وبرئاسته، تبعاً للنظام الداخلي.

وقبيل انعقاد الجلسة، اتجهت مسيرة للنواب التغييريين من مرفأ بيروت إلى ساحة النجمة التي باتت خالية من العوائق الإسمنتية (وضعت إبان انتفاضة 17 أكتوبر)، برفقة أهالي ضحايا الانفجار وذلك للمطالبة بأن تكون القضية أولوية لدى المجلس النيابي الجديد في ظلّ استمرار عرقلة التحقيق ومحاولة المسؤولين طمس الحقيقة، مع الإشارة إلى هناك اثنين من المدعى عليهما ضمن البرلمان المنتخب النائبين من "حركة أمل" (برئاسة بري) علي حسن خليل (صادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية) وغازي زعيتر.

وتبعاً للمعطيات ومواقف الكتل النيابية، فإنّ بري تمكّن من تأمين أكثر من 65 صوتاً لإعادة انتخابه لولاية سابعة خصوصاً في ظلّ غياب المنافسين مع حصده المقاعد الـ27 المخصصة للطائفة الشيعية برلمانياً، والتي من المتوقع أن تكون الأقلّ التي يحصل عليها منذ انتخابه عام 1992، إذ حصل يومها على 105 أصوات من أصل 125 مقترع.

ويرجح تسجيل ارتفاع غير مسبوق بعددِ الأوراق البيضاء التي ستضعها الأحزاب والقوى المعارضة والتغييرية في الصندوق، والتي وصل حدّها الأقصى إلى 37 ورقة عام 2005.

ومن أبرز الأحزاب التي أعلنت عدم التصويت لبري لرئاسة مجلس النواب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، و"الكتائب اللبنانية" بزعامة النائب سامي الجميل، وعدد من النواب المستقلين المعارضين لـ"حزب الله" وحلفائه، و"التيار الوطني الحر" بزعامة النائب جبران باسيل، الذي لوَّح إلى أنه لن يصوّت لبري، مع العلم أن عدداً من نواب تكتله من غير الحزبيين سيمنحون أصواتهم لبري في خطوة وضعت في إطار التسوية بين باسيل وبري، لتجيير وتبادل الأصوات على موقعي الرئيس ونائبه.

في حين يتوقع أن تصوت كتل "حزب الله" و"حركة أمل" و"تيار المردة" (بزعامة سليمان فرنجية) و"الحزب التقدمي الاشتراكي" (بزعامة وليد جنبلاط) وبعض النواب من قدامى "تيار المستقبل" (بزعامة سعد الحريري) مع عدد من النواب الذين يصنّفون أنفسهم بالمستقلّين، مع الإشارة إلى أن "الاشتراكي" سيصوّت لبري ولكنه سيمنح صوته للنائب غسان السكاف الذي خاض الانتخابات النيابية على لائحته في البقاع الغربي لموقع نائب الرئيس.