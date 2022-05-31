اتحاد المعلمين يعقب على تنصل حكومة اشتيه من "علاوة طبيعة العمل"

عقب الاتحاد العام للمعلمين، اليوم الثلاثاء، على الأنباء التي تفيد بتنصل الحكومة في رام الله برئاسة محمد اشتية من بنود الاتفاقية مع المعلمين وعلى رأسها بند " علاوة طبيعة العمل".

وقال الاتحاد العام للمعلمين، في بيان لها، نشرته على صفحاتها على الفسيبوك: "نود التأكيد للجميع اننا نتابع مع الحكومة الفلسطينية تنفيذ اتفاقياتها الموقعة مع اتحاد المعلمين ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن الغاء الحكومة للاتفاقيات".

وأضاف الاتحاد، "نتابع كافة الملفات من مستحقات وعقود واداريين وعلاوات وطبيعة العمل وقطاع غزة وملفاته".

وكشف البيان، أن اتحاد العام للمعلمين سيصدر بيان رسمي خلال الاسبوع القادم لتوضيح كافة التفاصيل حول ما جرى خلال الايام الماضية مختتمًا: إنه "سيبقى الاتحاد العام للمعلمين قلعة شامخة وعنوانا للعمل النقابي المؤسسي".