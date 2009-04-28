بلدية الاحتلال في القدس تستوفي إجراءات هدم 50 منزلا في البستان خلال الصيف

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

استوفت بلدية الاحتلال في القدس كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية الأخير للبدء بعملية هدم 50 منزلا في حي البستان ببلدة سلوان في المدينة.

ونقل محامي الأهالي عن المستشار القضائي للبلدية ذلك القرار حسبما أكد فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن حي البستان.

ونقل أبو دياب عن مسؤول كبير في البلدية الإسرائيلية أن شركة خاصة أنشأتها البلدية وتعمل تحت إدارتها، ستأخذ على عاتقها تنفيذ أوامر المحكمة، حيث سيكون أولى مهامها حي البستان.

وأوضح أبو دياب أن ساعة الصفر للمخطط المذكور ستكون في صيف هذا العام حيث جرى تخصيص ميزانيات خاصة، وأعدت الخطط الهندسية واللوجستية لذلك.