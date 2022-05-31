مختص تربوي يحث طلبة "التوجيهي" الى الاهتمام بهذا الملف!

حث المختص التربوي، محمد الحطاب، اليوم الثلاثاء، طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين بالتدرب على النماذج الاسترشادية المعتمدة رسميًا من وزارة التربية والتعليم وهي تشمل جميع الفروع والمباحث، قبل التوجه إلى الامتحانات النهائية التي من المقرر أن تبدأ في 14 يونيو الحالي.

وأوضح الحطاب، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نماذج الامتحانات الاسترشادية المنشورة على صفحة الوزارة هي وفق المعايير المحددة مسبقًا ومطابقة للاختبارات النهائية.

وبيّن المختص التربوي، أن تلك النماذج التي تشمل كل مفردات المنهج تعطي الطالب الشعور بالثقة والاطمئنان عند التقدم للامتحان، كما أنها تمنح الطالب فوائد أخرى منها امتلاك مهارة التقدم للامتحان ومعرفة نمطه وشكله والأسئلة المتوقعة بالإضافة إلى أن تمارينها تتميز بأنها قريبة من شكل الامتحان النهائي.

وأشار الحطاب، إلى أنها تمنح الطالب ايضًا التدرب على إدارة الوقت عند تقديم الامتحان، وتقدم بنصيحة هامة لطلبة "التوجيهي" بضرورة اغتنام هذه الفرصة الذهبية لأنها تقدم وجبة مجانية دسمة تمنح تذكرة التفوق منحًا مضمونًا.

وقررت وزارة التربية والتعليم، الأسبوع الماضي، تأجيل موعد عقد امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الوطن، للدورتين الأولى والثانية للعام 2022، ليصبح موعدها الثلاثاء 14 يونيو الحالي.

ويمكن للطلبة في الثانوية العامة "التوجيهي" الاطلاع على النماذج الاسترشادية عبر الضغط على هذا هنــــــــا .