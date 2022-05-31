نجم ريال مدريد سيبايوس يعلن رحيله عن الفريق

أفادت وسائل إعلام أجنبية، اليوم الثلاثاء، عن أن نجم ريال مدريد الإسباني، داني سيبايوس، أعلن رحيله عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويُشار إلى أنه يبحث سيبايوس عن فرصة للمشاركة أساسيا، وقد ارتبط اسمه بالعودة إلى فريقه السابق ريال بيتيس منذ الصيف الماضي.

وقال سيبايوس، مودعاً جماهير ريال مدريد، عبر حسابه على "إنستغرام" :"انتهى الموسم وأصبح رائعًا وفريدًا ولا يُنسى" .

وأضاف سيبايوس :"شخصيًا، بدا الأمر صعبا للغاية، لكنه انتهى بالتأكيد بطريقة لا يمكن التغلب عليها، تهانينا لكل لاعبي ريال مدريد الذين آمنوا دائمًا بهذه المجموعة، حتى النهاية".

وتابع قائلاً :"حان الوقت الآن للانفصال والاستمتاع بما تم تحقيقه والتفكير في التحديات الجديدة، شكرًا لكم جميعًا! هلا مدريد!".