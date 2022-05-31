"الجهاد" تزور ذوي الشهيد سدر والأسير كراجة في الخليل

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي من محافظتي الخليل وبيت لحم، بزيارة ذوي الشهيد القائد محمد أيوب سدر، مهندس سرايا القدس وقائد عملياتها في جنوب الضفة، والذي ارتقى شهيداً في 14 أغسطس 2003م، إثر محاصرته والاشتباك مع قوات الاحتلال أكثر من 10 ساعات.

وبدورها، تحدثت الحاجة الفاضلة والدة الشهيد "أبو أيوب"، عن فخرها بنجلها القائد، والدور الجهادي والبطولي الذي ميز مسيرته على طريق النصر لشعبنا وقضيتنا. وشكرت الوفد وحركة الجهاد الإسلامي على هذه الزيارة الكريمة لعوائل الشهداء، وتفقدهم والوقوف إلى جانبهم، واستذكار أبنائهم الشهداء.

في ذات الإطار، زار الوفد منزل الأسير المجاهد عز الدين كراجة من بلدة حلحول، والذي يقضي حكماً بـ(27 عاماً)، إثر تنفيذه عملية دهس بطولية على مفترق "عتصيون" الاحتلالي، وإصابة 4 صهاينة.

واستذكر الوفد العملية البطولية للمجاهد عز الدين، وشجاعته، مؤكدين تقديرهم لهذا الدور الذي مثله، وبدورهم تحدثت العائلة عن فخرهم واعتزازهم بنجلهم شاكرين الوفد على هذه الزيارة.