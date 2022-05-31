بالصور "كوخافي" يصل إلى قبرص الليلة.. فما السبب؟

وصل، الليلة الماضية، رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي إلى قبرص في زيارة سريعة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "إن رئيس الأركان أفيف كوخافي وصل الليلة الماضية إلى قبرص، لزيارتها في إطار مناورات "عربات النار".

وأضافت الصحيفة العبرية :"أنه كان في استقباله رئيس أركان قبرص ديموكريتوس زرفاكيس".

ومن جانبه قال موقع مفزاك لايف العبري: "إنه تم تفعيل صفارات الإنذار اليوم الساعة 10:05 و10:15 في "هرتسليا" في إطار مناورات على سقوط صواريخ".

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بتمرين "متعدد الجبهات والأذرع" هو الأضخم من نوعه إنطلق في الـ 9 من مايو وينتهي في الـ 9 من حزيران، ويسميه الاحتلال بـ" عربات النار".





