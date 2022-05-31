غزة تعكف لإنشاء مدينة علمية ..فالي ماذا تهدف وما علاقة الرحلات المدرسية ؟

قال د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي أن وزارته تعكف على إنشاء متحف العلوم كخطوة أولى على طريق إنشاء مدينة غزة العلمية الاستكشافية بهدف تحقيق متعة التعلم عند الطلبة ولتكون هذه المدينة محطة أساسية للرحلات المدرسية التعليمية.

وأضاف ثابت أن إنشاء وتأسيس المدينة العلمية يهدف إلى تعزيز فهم واستيعاب المعلومات والحقائق العلمية وتطوير مهارات التفكير العلمي والإبداع وتعزيز مهارات البحث والاستكشاف عند الطلبة وتقديم برامج علمية وتثقيفية وترفيهية وتشكيل اتجاهات إيجابية لديهم نحو العلوم والتكنولوجيا وتعزيز فهم النظريات العلمية وتطبيقاتها العلمية ودورها في التقدم والرقي وتقدير العلماء والمبدعين والتعلم من تجاربهم وسيرة حياتهم وتيسير فهم محتوى المناهج الدراسية.

بالإضافة إلى تقدير التراث والثقافة الفلسطينية والإسلامية واسهاماتها والتعرف على تاريخ وتطور القضية الفلسطينية وتعزيز القيم الوطنية وبث روح المقاومة وفهم الرواية الفلسطينية الحقيقية ودحض الرواية الصهيونية الزائفة وكذلك التعرف على جغرافيا فلسطين ومدنها وقراها وتضاريسها ومعالمها.

وأضاف ثابت أن الوزارة ستعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال إنشاء مجموعة من الأجنحة والمكونات داخل المدينة العلمية تتمثل في المجموعات العلمية المعرفية الدائمة والعروض التفاعلية والمسرح التفاعلي وحديقة العلوم والقبة السماوية ومراكز الأبحاث.

وتتضمن هذه الأجنحة وغيرها معروضات ومحتويات يمكن تصنيفها مبدئياً في عدة أقسام مثل: قسم العلوم الحياتية، قسم العلوم الفيزيائية، قسم العلوم الكيميائية، قسم علوم الفلك، قسم التكنولوجيا، قسم العالم الافتراضي، قسم التاريخ والجغرافيا والتراث، قسم الفنون الجميلة.

ومن أجل مشاركة أصحاب المعرفة والتخصص والاهتمام بهذه الموضوعات فإن الوزارة تدعو من لديه الرغبة من المعلمين وغيرهم للمشاركة في إنتاج محتويات أي من الأقسام المذكورة وفقاً لتخصصه وقدراته واهتماماته أن يسجل من خلال تعبئة النموذج المرفق.

وبينت الوزارة أنه سيتم تصنيف الراغبين في المشاركة ضمن الأقسام والتخصصات ثم اللقاء بهم ومناقشة آليات العمل والبدء في إعداد الخطط الخاصة بإنتاج محتويات المتحف العلمي، ومن ثم بدء عمليات الإنتاج والتصنيف والعرض وفق جدول زمني يتم التوافق عليه في كل مجموعة عمل.

علماً بأنه سيتم صرف مكافآت مالية للمشاركين في مجموعات العمل الخاصة بجمع وإنتاج محتويات الأجنحة المختلفة للمتحف والمدينة العلمية.