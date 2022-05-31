السيرة الذاتية الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس .. طبيعة مرض الشيخ علي بن سعيد الرواس ، ويبحث ملايين المواطنين في سلطنة عمان وفي بقية دول الخليج عن إجابة هاذين السؤالين بعد أن اعلن رسميا اليوم الثلاثاء الموافق 31-5-2022 عن وفاته ، وعلى الفور تقدم المواطنين بالتعازي والمواساة من عائلة الفقيد وذويه سائلين المولى عزوجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم في مقالته كامل التفاصيل التي نتحدث بها عن هذا الموضوع ، كما ويعد الفقيد احد رجالات ووجهاء سلطنة عمان وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

طبيعة مرض وفاة الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس

وعن تفاصيل سبب وفاة الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس فقد توفي جراء اصابته بمرض عضال الم به في وقت سابق قبل ان تدهور صحته ويتوفى على إثره في احدى المستشفيات .

موعد جنازة الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس

وحول تشييع جنازة الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس ، فإنه من المقرر اليوم بعد صلاة العصر كما سيصلى عليه في جامع السلطان قابوس إلا أن يواري الثرى إلى احد المقابر .

وفاة الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس

أحمد باتميرا علق : "ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة رجل من رجالات عمان الاوفياء وفارس من فرسانها الأخيار وشيخا من شيوخ #ظفار الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس. ترجل الفارس ورجل الواجب. وترك الأثر الطيب والسيرة الحسنه. عظم الله اجركم جميعا اخوانه واولاده وكل أقربائه الكرام الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة رجل من رجالات#عمان الاوفياء وفارس من فرسانها الأخيار وشيخا من شيوخ #ظفار الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس.ترجل الفارس ورجل الواجب.وترك الأثر الطيب والسيره الحسنه. عظم الله اجركم جميعا اخوانه واولاده وكل أقربائه الكرام الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/f1bkSFcFSJ — Dr/AHMED BATAMIRA (@AHMEDBATAMIRA) May 31, 2022

عمار فاضل علق " يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنّتي"، ببالغ الحزن و التأثر تلقينا نبأ وفاة رجل من رجالات عمان الاوفياء و شيخاً من شيوخ ظفار الاجلاء الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس رحمه الله رحمته واسعة والهم اهله و ذويه الصبر و السلوان وحسن العزاء".

السيناتور علق : "خالص التعازي والمواساة للأخ العزيز الشيخ بدر بن علي بن سعيد الرواس وقبيلة الرواس الكرام في وفاة والده الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان ".

عبد العزيز الخروسي كتب عبر حسابه على تويتر : "فقدت محافظة ظفار أحد مشايخها الاجلاء الشيخ علي بن سعيد الرواس أتقدم لاخي الشيخ بدر واسرته وعموم اهالي محافظة ظفار بالتعزية الصادقة في وفاة الشيخ علي الرواس تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه واسكنه جناته مع الصديقين والشهداء".

سعاد الإسماعيلية علق " يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنّتي"، ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس رحمه الله عليه والد الشيخ انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين".