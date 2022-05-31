سبب وفاة الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس وموعد الدفن ويكيبيديا ، وشهدت المنصات الرقمية في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 31-5-2022 آلاف التغريدات التي تعزي في وفاة الشيخ علي الرواس احد وجهاء سلطنة عمان ، فيما يبحث مئات الالاف من الأشخاص في السلطنة عن طبيعة المرض الذي ألم به ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم كامل التفاصيل في هذه المقالة التي تضمنت أيضا تعليقات المواطنين عبر حساباتهم الرقمية على رحيله إلى جوار ربه .

ونتيجة لعمليات البحث على جوجل الشهير حول سبب وفاة الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس وموعد الدفن ويكيبيديا فقد حرص فريق المواقع بكل جهد في وضع الإجابة كاملة في هذه السطور ، في حين تضرع المواطنين إلى الله عزوجل بأن يتغمده بواسع رحمته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سبب وفاة الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس

وعن تفاصيل سبب وفاة الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس فقد توفي جراء اصابته بمرض عضال الم به في وقت سابق قبل ان تدهور صحته ويتوفى على إثره .

موعد دفن الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس

وحول تشييع جنازة الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس ، فإنه من المقرر اليوم بعد صلاة العصر كما سيصلى عليه في جامع السلطان قابوس إلا أن يواري الثرى إلى احد المقابر .

علي بن سعيد بن بدر الرواس

وفاة الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس

أحمد باتميرا علق : "ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة رجل من رجالات عمان الاوفياء وفارس من فرسانها الأخيار وشيخا من شيوخ #ظفار الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس. ترجل الفارس ورجل الواجب. وترك الأثر الطيب والسيرة الحسنه. عظم الله اجركم جميعا اخوانه واولاده وكل أقربائه الكرام الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

عمار فاضل علق " يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنّتي"، ببالغ الحزن و التأثر تلقينا نبأ وفاة رجل من رجالات عمان الاوفياء و شيخاً من شيوخ ظفار الاجلاء الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس رحمه الله رحمته واسعة والهم اهله و ذويه الصبر و السلوان وحسن العزاء".

خالص التعازي والمواساة للأخ العزيز الشيخ بدر بن علي بن سعيد الرواس @baderalrawas وقبيلة الرواس الكرام في وفاة والده الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. pic.twitter.com/MqwU6yVQSK — خالد بن حمد البوسعيدي (@SayyidKhalid) May 31, 2022

السيناتور علق : "خالص التعازي والمواساة للأخ العزيز الشيخ بدر بن علي بن سعيد الرواس وقبيلة الرواس الكرام في وفاة والده الشيخ علي بن سعيد بن بدر الرواس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان ".