شاهد مسلسل البيت بيتي الحلقة 3 الثالثة على موقع برستيج وشاهد كاملة

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توقع المحلل الاقتصادي، أسامة نوفل، اليوم ، مزيد في انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي خلال الفترة القصيرة المقبلة. ونستكمل معكم باقي المقالة مسلسل البيت بيتي الحلقة 3 الثالثة على برستيج وقال نوفل، في تصريح صحفي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إنه "من المتوقع أن يصل سعر الدولار مقابل الشيكل نحو 3.28 شراء ، 3.29 للبيع".

وعزا المحلل الاقتصادي، تراجع الدولار أمام الشيكل الذي وصل اليوم إلى 3.32، نتيجة تدخل البنك المركزي "الإسرائيلي" أول أمس وقيامه برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن البنك "الاسرائيلي" كان معني في ذلك لا سيما بعد صعود الدولار ولخفض التضخم. مسلسل البيت بيتي الحلقة 3 الثالثة على برستيج وشاهد .

ولفت نوفل، إلى أن تحسن سعر الصرف الدولار أمام الشيكل يكون بناءً على الطلب والعرض وتدخل البنك "الإسرائيلي" بأدواته المختلفة. في حين أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الاثنين، أن البنك المركزي "الإسرائيلي" قرر زيادة سعر الفائدة بواقع 40 نقطة أساس مقابل توقعات بزيادة في حدود 25 نقطة لتصل إلى 0.75% بزيادة إلى 0.6% بينما بلغت معدلات الفائدة في أبريل الماضي 0.35%.

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