احنا آسفين يا أبوتريكة.. وسم ينتشر عقب الهزيمة التي مُني بها الأهلي بالأمس

سارعت جماهير النادي الأهلي المصري، إلى تقديم اعتذار من أسطورتها محمد أبو تريكة، بعد ضياع حلم تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الخسارة على يد الوداد المغربي، الاثنين، بهدفين مقابل لا شيء، في المواجهة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب محمد الخامس.

وتحول محمد أبوتريكة أسطورة النادي الأهلي السابق، والمحلل الرياضي الحالي، وصاحب الدعوة الشهيرة بالانسحاب من المباراة النهائية، إلى بطل في عيون الجماهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت بتقديم اعتذارها، عقب السخرية من تصريحاته السابقة، التي طالب فيها الأهلي بالتراجع عن خوض المباراة.

وتصدّر وسم "تريكة" الترند المصري على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما انهالت خلاله تغريدات الجماهير المؤيدة، لما طالب به النجم الكبير محمد أبو تريكة قبل اللقاء، بضرورة الانسحاب، وعدم خوض المباراة من الأساس.

وكتبت مغردة: "احنا آسفين يا أبوتريكة أنت صح ونحن خطأ"، فيما كتب أحدهم "أنت صح والله يا تريكة اتحاد أفريقي عار"، وقال آخر "أبو تريكة الأهلي ليس تحت أمر أحد.. الكابتن صالح سليم زمان اتخذ نفس القرار، وتم إيقاف النادي، ولكن القارة بعدها تغيرت للأحسن الاتحاد الأفريقي عمل مهزلة تاريخية وتحامل على النادي الأهلي".





واستمرت جماهير الأهلي في التعليق على موقع "تويتر"، حيث قالت إحدى المشجعات "كان من الممكن أن أقول إن الإدارة على حق لو أننا حصلنا على حقنا، ولكن للأسف مثلما قال أبو تريكة نحن تم جرنا للمهزلة التي قام بها الكاف"، وكتبت أخرى "كابتن محمد أبو تريكة الوحيد في العالم الذي كان على حق ليتنا نتعلم الدرس... أبو تريكة أسطورة أهلاوية".