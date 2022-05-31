سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية باستمرار أسعار الدولار في الجزائر بالاضافة لليورو، حيث يبحث عنه الكثير من المتابعين ومن التجار والمستثمرين، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

سعر العملات في الجزائر

شهد سعر اليورو والدولار والجنيه الإسترليني، في الجزائر تغيرا طفيف خلال تداولات، اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022 لدى البنك المركزي.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

سعر اليورو اليوم في الجزائر

وبلغ سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 155.91 دينار للشراء، و155.96 دينار للبيع.

كما بقي سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 193.18 دينار للشراء، و195.33 دينار للبيع.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

سعر الدولاراليوم في الجزائر

استقر سعر الدولار اليوم في الجزائر عند 145.09 دينار للشراء، و145.10 دينار للبيع.

وسجل سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

سعر الجنيه الإسترليني

وبدوره سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 183.19 دينار للشراء، و183.30 دينار للبيع.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 227.32 دينار للشراء، و229.85 دينار للبيع.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.6787 دينار للشراء، و38.6878 دينار للبيع، فيما جاء سعر الريال السعودي لدى السوق الجزائرية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.49 دينار للشراء، و39.51 دينار للبيع، وجاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وعن سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي سجل نحو 474.46 دينار للشراء، 474.66 دينار للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 588.99 دينار للشراء، و595.53 دينار للبيع.