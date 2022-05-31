سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 31 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الدولار في سوريا مقابل سعر الليرة السورية، حيث يبحث عنه الكثير من المتابعين من التجار والمستثمرين، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 31 مايو 2022

استقر سعر الدولار في سوريا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 31 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 31 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

لم يتغير سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا 3945 ليرة للشراء، و3980 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 31 مايو 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سعر اليورو

وارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 4231 ليرة للشراء، و4274 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية، إلى مستوى 4973 ليرة للشراء، و5027 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 31 مايو 2022

سعر الريال السعودي

ثبت سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 1050 ليرة للشراء، و1062 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، عند 1071 ليرة للشراء، و1084 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 31 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 12901 ليرات للشراء، و13041 ليرة للبيع.